Институт Катона расследует сообщение в блоге старшего научного сотрудника, которое публикует теории избирательного заговора.

Речь резко контрастирует с Заявление, выпущенное на прошлой неделе Написано президентом и главным исполнительным директором Cato Institute Питером Геттлером, который охарактеризовал атаку на Капитолий как «прямую атаку на Конституцию Соединенных Штатов, верховенство закона и нашу конституционную республику».

Кори Валлен, представитель Kato, сказал, что комментарии Иларионова «сейчас обсуждаются среди высшего руководства» и непосредственно с Илларионовым.

«Высшее руководство Cato Institute категорически отвергает утверждения, сделанные в блоге г-на Илларионова», – сказал Валлен в заявлении для Politico. «Этот вопрос обсуждается между высшим руководством и г-ном Илларионовым. Насильственное нарушение конституционных процессов недопустимо и должно быть категорически отвергнуто. Правление мафии – это не путь к свободе. Попытки удержать побежденного президента у власти с помощью силовых забастовок лежат в основе конституции, защищающей права и свободы американского народа. “.

Катон – одно из нескольких учреждений и организаций, которые пытались дистанцироваться от президента Дональда Трампа и его союзников после смертоносного нападения на Капитолий. Но некоторые аналитики выразили обеспокоенность по поводу того, что заявления Илларионова стали легитимными в силу его связи с исследовательским центром, что еще раз вызывает призрак российских попыток посеять хаос и сомнения в легитимности выборов в США.

Илья Заславский, исследователь, ведущий Проект постсоветской клептократииЯ охарактеризовал сообщения Илларионова как «совершенно опасные», указывая на то, что они широко распространены в России и среди американо-российских сторонников Трампа.

«Это кажется академическим и аналитическим, – сказал Заславский. – Это питает еще больше ненависти и бунта».

Илларионов Биография Института Катона Он говорит, что был «главным экономическим советником Путина» с 2000 по декабрь 2005 года и «был давним другом Института Катона». Илларионов не сразу ответил на запрос о комментарии.