Интернет-утечка Red Dead показывает большое предстоящее обновление

новый Red Dead Online Утечки делают раунды, которые, вероятно, раскроют, что произойдет в популярной видеоигре в конце этого года. С момента его выпуска Red Dead Online В бета-версии через месяц Red Dead Redemption 2, Rockstar Games относительно медленно поддерживает его, особенно по сравнению с GTA Online, Что явно имеет приоритет из-за большого количества игроков. Тем не менее, похоже, что Rockstar может приготовить для Запада некоторые из крупных вещей в Интернете, такие как ограбления банков и многое другое.

На ютубе, Silentc0re Word передает некоторые новые файлы, добавленные в игру с последним обновлением. Конечно, само по себе это незаметно и не волнует, но о содержании этих файлов говорят игроки. Во-первых, в файлах были обнаружены новые файлы для различных лодок. Между тем, есть файлы, от новых до недавно обновленных, которые указывают на ограбления банков, вступающие в игру, включая файлы, содержащие активы для облигаций, сумки с драгоценностями, сейфы и сильные сундуки. Конечно, ограбления банков были тем, о чем игроки умоляли с момента его запуска, и что, как вы думаете, Rockstar Games в конечном итоге добавит, особенно учитывая, насколько популярны кражи. GTA Online.

Наконец, есть файлы, которые, похоже, указывают на то, что Rockstar Games работает с островом Гуарма из игровой кампании. На данный момент есть предположение, что легендарная награда может отправить игроков обратно на остров, точно так же, как обновление Cayo Perico, которое переносит игроков на заблокированный остров только для миссии.

Сказав это, на данный момент есть некоторые разногласия по поводу утечки, при этом некоторые предполагают, что эти файлы были в игре еще до запуска, что, в свою очередь, указывает на то, что они не более чем фрагменты контента. Однако это не объясняет, почему Rockstar Games обновила его.

А пока отнеситесь ко всему здесь с недоверием. Хотя утечки данных обычно достаточно надежны, они могут регулярно приводить к ложным выводам и неправильным представлениям.

На момент публикации Rockstar Games не комментировала эту утечку в каком-либо качестве и не раскрывала то, что она имела в этом году. Если что-то из этого изменится, мы обязательно обновим историю. Между тем, чтобы узнать больше обо всем, что связано с Red Dead Redemption 2, нажмите Вот.