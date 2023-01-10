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Иранский судья Шохре Баят получил выговор от федерации за ношение правозащитной одежды, назвав его «непрофессиональным».

10 января, 2023
Boleslava Sokolova

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) назвала иранского рефери Шохре Баят «непрофессиональным» за то, что он носил правозащитную одежду на чемпионате мира по шахматам Фишера 2022 года в Рейкьявике, Исландия. 35-летний житель Англии подвергся критике со стороны World Chess Board за то, что он носил черную футболку с надписью «Женщины, жизнь, свобода» в поддержку гражданских протестов в Иране против нарушений прав человека режимом. права человека.

Дэвид Лада, глава отдела маркетинга и коммуникаций ФИДЕ, позвонил Пиатт и попросил ее не надевать «что-то нейтральное». Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович также связался с Баят через WhatsApp, попросив ее не смешивать политику с шахматами.

На следующий день Баят надела синюю блузку и желтую юбку. «Это должно было проявить солидарность с украинским народом», — сказал Пайетт. Хотя многие считали ее одежду связанной с вторжением в Россию Украина В прошлом году Баят фактически имел в виду сбитый Корпусом стражей исламской революции самолет «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года, в результате которого погибли все 176 пассажиров и членов экипажа.

В то время Ллада сделал заявление через ФИДЕ по тому же вопросу: «Хотя мы уважаем позицию г-жи Баят и ее политическую деятельность, любое должностное лицо ФИДЕ должно соблюдать политический нейтралитет во время службы, и из всех официальных должностей, которые можно занимать, это управление, которое требует более высоких стандартов честности, беспристрастности и осмотрительности. Независимо от того, насколько благородной или бесспорной является причина, осуществление деятельности с этой должности является неуместным и непрофессиональным».

Пол Мейер-Донкер, президент Берлинской шахматной ассоциации, вскочил в поддержку Пайетта, предположив в Твиттере, что требование президента ассоциации о том, чтобы Пайетт переоделась, «противоречит ценностям спорта, мира шахмат и уставу ФИФА». .»

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Согласно разделу 4.3 Устава, «ФИДЕ привержена соблюдению всех международно признанных прав человека и стремится усилить защиту этих прав».

Баят ставит вопрос об отсутствии специальной одежды для судей.

«Я арбитр, я первый человек, который следует правилам и положениям, пока они существуют. Все дело в том, что они не могут требовать от меня соблюдения неписаных правил. Когда они будут написаны, я буду первым, кто будет им следовать их.»

Глава отдела маркетинга и коммуникаций Лада сообщила Chess.com, что ФИДЕ работает над дресс-кодом.

После турнира в Рейкьявике Пайетт была исключена из состава жюри. По ее мнению, это решение было принято из-за ее позиции. Лада предположила, что это не так. «До Рейкьявика Шохре приглашали в женский комитет, потому что мы считаем, что там ее опыт тоже высоко ценится. Но она отказалась».

Баят недавно обратилась в Твиттер, чтобы объяснить свою позицию: «Я поддерживаю идею прав человека, независимую от страны. Это не я делаю шахматы политическими, это Аркадия».

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