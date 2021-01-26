Иран одобрил российскую вакцину Sputnik V

Иран, который борется с самой смертоносной вспышкой на Ближнем Востоке, заявил, что будет полагаться только на вакцины, произведенные в России, Индии или Китае, а также будет работать над производством самодельной вакцины.
После переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Зариф подтвердил одобрение Sputnik V в понедельник, добавив: «В ближайшем будущем мы надеемся, что мы сможем его закупить, а также начать совместное производство».
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в этом месяце запретил использование вакцин, производимых Соединенными Штатами и Великобританией, и назвал вакцинации «совершенно ненадежными».
Ранее Иран заявил, что будет ждать одобрения ВОЗ на инъекцию в России, прежде чем покупать ее.
Россия сделала снимок, названный в честь спутника советских времен, в августе прошлого года, перед началом крупномасштабных клинических испытаний, что заставило некоторых экспертов насторожиться.
С тех пор разработчики Sputnik V заявили, что эффективность вакцины превышает 90 процентов, и ее начали применять в нескольких странах за пределами России, включая Аргентину.
На прошлой неделе Россия подала заявку на регистрацию Sputnik в качестве пятого в Европейском союзе, в то время как Венгрия, член Европейского союза, вышла из строя и закупила 2 миллиона доз вакцины до того, как блок одобрил ее.