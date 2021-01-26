Иран одобрил российскую вакцину Sputnik V

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил сегодня, во вторник, что Иран одобрил российскую пятую вакцину против вируса Спутник, что является победой Москвы, поскольку она стремится усилить свое геополитическое влияние.

Иран, который борется с самой смертоносной вспышкой на Ближнем Востоке, заявил, что будет полагаться только на вакцины, произведенные в России, Индии или Китае, а также будет работать над производством самодельной вакцины.

После переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Зариф подтвердил одобрение Sputnik V в понедельник, добавив: «В ближайшем будущем мы надеемся, что мы сможем его закупить, а также начать совместное производство».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в этом месяце запретил использование вакцин, производимых Соединенными Штатами и Великобританией, и назвал вакцинации «совершенно ненадежными».

Ранее Иран заявил, что будет ждать одобрения ВОЗ на инъекцию в России, прежде чем покупать ее.

Россия сделала снимок, названный в честь спутника советских времен, в августе прошлого года, перед началом крупномасштабных клинических испытаний, что заставило некоторых экспертов насторожиться.



С тех пор разработчики Sputnik V заявили, что эффективность вакцины превышает 90 процентов, и ее начали применять в нескольких странах за пределами России, включая Аргентину.

На прошлой неделе Россия подала заявку на регистрацию Sputnik в качестве пятого в Европейском союзе, в то время как Венгрия, член Европейского союза, вышла из строя и закупила 2 миллиона доз вакцины до того, как блок одобрил ее.

