Иран отвергает переговоры о ядерной сделке с США, предложенные Европой

В воскресенье Иран отклонил предложение вести прямые переговоры с Соединенными Штатами на неформальной встрече, предложенной европейцами для возобновления ядерной сделки, от которой президент Дональд Трамп отказался почти три года назад.
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что недавние меры, принятые Вашингтоном и европейцами, привели Иран к выводу, что «не время» для таких переговоров. Его комментарии пришли через несколько дней Президент Байден приказал нанести ответный удар Против поддерживаемых Ираном ополченцев на востоке Сирии, которые были связаны с недавними нападениями на войска США и их союзников в Ираке.
В заявлении Министерства иностранных дел г-н Хатибзаде сказал: «В позициях и действиях Америки не произошло никаких изменений». «Администрация Байдена не проигнорировала политику максимального давления Трампа и не обнародовала свои обязательства» в 2015 году. Ядерная сделка, от которой отказался Трамп.
Г-н Байден сказал, что Соединенные Штаты будут Вернуться к сделке Если Иран сначала вернется к обязательствам, взятым на себя при подписании. Иран потребовал от США отменить все наложенные на него санкции, а недавно предпринял шаги по увеличению обогащения урана и ограничению доступа международных инспекторов к своим ядерным объектам.
Этот тупик побудил европейские стороны, подписавшие соглашение, предложить неформальную встречу, на которой американцы будут присутствовать в качестве гостя, и у обеих сторон будет возможность принять непосредственное участие.
На частном уровне официальные лица США выразили уверенность в разрешении проблем со сроками, отметив, что, когда ядерная сделка вступила в силу в начале 2016 года, Иран и Соединенные Штаты приняли ряд тщательно скоординированных мер, которые сняли вопрос о том, кто первый шаг.
Но политическая чувствительность высока.
Байден понимает, что оппоненты сделки со стороны республиканцев ищут любые признаки того, что его новая администрация идет на уступки, не получая ничего взамен. Иран провел президентские выборы менее чем за четыре месяца, а это означает, что ни один иранский чиновник не хочет казаться подчиненным американской воле.
Пока г-н Байден смешивал желание возобновить дипломатию со скромным военным ответом на поддержку Ираном марионеточных ополченцев в Ираке и других местах.
Жесты доброй воли включали отказ от неудавшейся попытки администрации Трампа наложить повторное введение санкций ООН, начатых еще до сделки 2015 года. Г-н Трамп утверждал, что, поскольку Иран возобновил производство ядерных материалов на уровнях, запрещенных соглашением, эти санкции должен вернуться на свое место автоматически.
Госдепартамент также ослабил ограничения на поездки иранских дипломатов, которые приезжают в ООН и принимают приглашения Европы для прямых переговоров.
Но затем г-н Байден принял решение нанести в четверг военные удары по нескольким зданиям, используемым поддерживаемым Ираном ополчением «Катаиб Хезболла» и другими группировками на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком. Удары были нанесены в ответ на ракетную атаку 15 февраля на севере Ирака, в результате которой был убит гражданский подрядчик и ранен военнослужащий США и члены коалиционных сил.
Г-н Байден сказал, что удары были направлены на то, чтобы послать Ирану сигнал о том, что «нельзя действовать безнаказанно – будьте осторожны».
Идея, совпадающая с ростом военной напряженности с Ираном, взвешивающим, встречаться ли с американцами, столь же непопулярна в консервативных фракциях Ирана, как и среди многих республиканских лидеров в Соединенных Штатах.
Представитель Белого дома заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты «разочарованы» отказом Ирана от переговоров, но что «мы по-прежнему готовы возобновить значимую дипломатию», сообщает Reuters.
Генри Рома, старший аналитик, отслеживающий Иран в рамках Консультативной группы по вопросам политики в Евразии, сказал, что решение Ирана отчасти отражает желание его лидеров проявить стойкость перед лицом давления США.
«Это далеко не похоронный звон для переговоров», – сказал он в электронном письме.
В своем выступлении в воскресенье г-н Хатибзаде сказал, что Иран ответит взаимностью на давление и уступки со стороны Вашингтона.
Он сказал, что Иран «вернется к нашим обязательствам» после снятия санкций. Но он предупреждает, что соответствующим образом отреагирует и на агрессивные действия.
Г-н Рома сказал, что конфронтация продемонстрировала масштабы “хаоса”, который может свидетельствовать о возобновлении соглашения.
Он сказал: «Даже если общее направление движения будет ясным, Вашингтон и Тегеран активизируют усилия по укреплению влияния и решению своих собственных внутриполитических соображений».
Рик Гладстон внес свой вклад в репортаж.