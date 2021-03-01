Иран отвергает переговоры о ядерной сделке с США, предложенные Европой

В воскресенье Иран отклонил предложение вести прямые переговоры с Соединенными Штатами на неформальной встрече, предложенной европейцами для возобновления ядерной сделки, от которой президент Дональд Трамп отказался почти три года назад.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что недавние меры, принятые Вашингтоном и европейцами, привели Иран к выводу, что «не время» для таких переговоров. Его комментарии пришли через несколько дней Президент Байден приказал нанести ответный удар Против поддерживаемых Ираном ополченцев на востоке Сирии, которые были связаны с недавними нападениями на войска США и их союзников в Ираке.

В заявлении Министерства иностранных дел г-н Хатибзаде сказал: «В позициях и действиях Америки не произошло никаких изменений». «Администрация Байдена не проигнорировала политику максимального давления Трампа и не обнародовала свои обязательства» в 2015 году. Ядерная сделка, от которой отказался Трамп.

Г-н Байден сказал, что Соединенные Штаты будут Вернуться к сделке Если Иран сначала вернется к обязательствам, взятым на себя при подписании. Иран потребовал от США отменить все наложенные на него санкции, а недавно предпринял шаги по увеличению обогащения урана и ограничению доступа международных инспекторов к своим ядерным объектам.