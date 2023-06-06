Иран поставил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету, сообщают государственные СМИ

ДУБАЙ (Рейтер) — Во вторник Иран представил то, что официальные лица назвали своей первой самодельной гиперзвуковой баллистической ракетой, сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA, в заявлении, которое, вероятно, усилит обеспокоенность Запада по поводу ракетных возможностей Тегерана.

Официальные СМИ Ирана опубликовали фотографии ракеты под названием «Фаттах» на церемонии, на которой присутствовали президент Ибрагим аль-Рахиси и лидеры Корпуса стражей исламской революции.

Иранские государственные СМИ цитируют Амира Али Хаджизаде, командующего ВВС Революционной гвардии, который сказал: «Гиперзвуковая ракета «Аль-Фаттах» имеет дальность действия 1400 километров и способна пробить все оборонительные щиты».

Гиперзвуковые ракеты могут лететь как минимум в пять раз быстрее скорости звука и по сложной траектории, что затрудняет их перехват. В прошлом году Исламская Республика заявила, что построила гиперзвуковую баллистическую ракету, которая может маневрировать в атмосфере и за ее пределами.

Государственное телевидение заявило, что иранская ракета «Фаттах» может быть нацелена на «передовые противоракетные системы противника, что является крупным скачком в области ракет».

Иранское государственное телевидение заявило: «Он может обойти самые современные системы противоракетной обороны США и сионистского режима, включая израильский «Железный купол».

Там добавили, что максимальная скорость «Аль-Фатх» достигала 14 уровней (15 тысяч километров в час).

Несмотря на оппозицию США и Европы, Исламская Республика заявила, что продолжит развивать свою программу противоракетной обороны. Однако западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои ракетные возможности.

Опасения по поводу иранских баллистических ракет способствовали решению тогдашнего президента США Дональда Трампа в 2018 году отказаться от ядерной сделки Тегерана 2015 года с шестью крупными державами.

Трамп вновь ввел санкции США против Ирана после выхода из ядерной сделки, что побудило Тегеран возобновить ранее запрещенную ядерную деятельность и возродило опасения США, Европы и Израиля, что Иран может стремиться создать атомную бомбу. Иран последовательно отрицал любые подобные амбиции.

Непрямые переговоры между Тегераном и администрацией президента США Джо Байдена о сохранении ядерной сделки зашли в тупик с сентября прошлого года.

Израиль, который Исламская Республика отказывается признать, выступает против усилий мировых держав по возрождению Тегеранской ядерной сделки и уже давно угрожает военными действиями, если дипломатия потерпит неудачу.

«Я слышу, как наши враги хвастаются оружием, которое они разрабатывают, — заявил во вторник министр обороны Израиля Йоав Галлант. — На любую такую ​​разработку у нас есть лучший ответ — будь то на земле, в воздухе или на морской арене». включая оборонительные и наступательные средства».

Репортаж из отдела новостей Дубая. Написано Парисой Хафези, под редакцией Эндрю Хевенса, Ангуса МакСвана, Кристины Финчер и Дэвида Грегорио.

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