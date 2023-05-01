Ирина Алексеева «Русская Ронда» объясняет свое похудение и последующую аллергическую реакцию

Лас Вигас — Ирина Алексеева Он победил Стефани Эггер сабмишеном в первом раунде в субботу на турнире UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе.

Загляните внутрь боя с Алексиевой, специалистом по дзюдо, которую прозвали «русской Рондой» по сравнению с Рондой Роузи.

Ирина Алексеева vs Стефани Айгер

результат:

Ирина Алексеева Dev. Стефани Эггер болевым приемом (перекладина) — раунд 1, 2:11

Обновлены записи: Алексеева (5-1 ММА, 1-0 UFC), Эггер (8-4 ММА, 3-3 UFC)

Основная статистика: Подача Алексеевой стала всего лишь четвертым ударом коленом в истории женского UFC.

Алексеева в решающий момент боя

Ирина Алексеева

«Я чувствую себя прекрасно, и хотя я не прибавил в весе — я, конечно, хочу извиниться за это. Но для меня важнее было продолжать бороться. Что не было никаких шансов, что я смогу бороться. и мне пришлось бы отменить бой, а затем подвести и UFC, и моего соперника. Поэтому для меня было важнее, может быть, иметь немного избыточный вес, но в то же время убедиться, что бой состоится».

Алексеева на весе упускает последствия

ЛАС-ВЕГАС, Невада — 29 апреля: (LR) Стефани Эггер из Швейцарии пинает Ирину Алексееву из Казахстана в бою в легчайшем весе во время мероприятия UFC Fight Night на турнире UFC APEX 29 апреля 2023 года в Лас-Вегасе, штат Невада. (Фото Джеффа Бутари/Zuffa LLC через Getty Images)

«Даже после вчерашнего, после того, как нас порезали, после того, как мы взвесились, какие бы реставраторы мне ни давали UFC, у меня была аллергическая реакция на него. Меня тошнило. что.» Что происходило, и я вернулся в (UFC Performance Institute), и они наблюдали за мной, убеждаясь, что я в порядке весь вечер… Буквально сегодня, рано утром, я снова начал чувствовать себя самим собой. почему я рад, что бой случился, несмотря на потерю веса».

История продолжается

Алексеева за то, что вы хотите дальше

ЛАС-ВЕГАС, Невада — 29 апреля: (RL) Ирина Алексеева из Казахстана принимает удар против Стефани Эггер из Швейцарии в бою в легчайшем весе во время мероприятия UFC Fight Night на турнире UFC APEX 29 апреля 2023 года в Лас-Вегасе, штат Невада. (Фото Джеффа Бутари/Zuffa LLC через Getty Images)

«Я знаю, что после этого у меня будут противники, которые будут становиться все жестче и жестче. Но я просто не слабак. Я должен быть здесь, и я буду тренироваться усерднее. Я собираюсь работать усерднее и интенсивнее. … Лучшее имя, которое я когда-либо мог придумать И где угодно. (Я хотел бы драться) может быть, в октябре в Абу-Даби, потому что в конце июля срок действия моей визы истекает. Так что, может быть, мы может сделать это в Абу-Даби в октябре. Но, честно говоря, может быть, может быть, может быть, может быть, даже раньше, может быть, в июне где-то — Хотя, знаете что? Мой день рождения в конце июня, так что я хочу как бы насладиться этим. см. Если мой подарок готов, я буду здесь «.

Чтобы узнать больше от Алексеевой, посмотрите полное видео интервью после боя выше.

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История первоначально появилась на MMA Junkie.