Ирина Шейк: я не ищу мужа Развлекательная программа

Ирина Шейк не намерена «искать мужа».

35-летняя российская модель, которая ранее состояла в отношениях со звездой футбола Криштиану Роналду и голливудским актером Брэдли Купером, настаивала на том, что ей не «нужен» мужчина в ее жизни, но она открыта для того, чтобы снова найти любовь и выйти замуж. Тем не менее, что она предупредила заинтересованных мужчин искать ее.

В интервью приложению The Sunday Times Style она сказала: «Я никогда не думала, что мне нужен мужчина в моей жизни, чтобы стать женщиной.

«Может быть, это связано с потерей отца в молодом возрасте и адаптацией. Например, если я могу жить без родителей с 14 лет, я могу жить там без мужчины.

«Я действительно верю в брачные традиции. Но поеду ли я туда в поисках мужа? Абсолютно нет.

«Ему лучше найти меня на диване и смотреть Netflix, потому что я никуда не пойду. Я думаю, все дело в правильном времени и подходящем человеке. Если он приедет, я открыт для этого».

Ирина настаивает на том, что никогда не изменится на кого-то другого, потому что уверена в своей личности.

Когда ее спросили, есть ли в ее жизни история любви, она ответила: «Не знаю. Не думаю.

«Мне только что исполнилось 35 лет, и я обнаружил, что свободен и действительно делаю то, что хочу делать. И в отношениях для меня очень важно делать что-то из любви, а не из любви.

«Вам не нужно создавать или номинировать себя для кого-то там.

«У меня было это в отношениях, и теперь, будучи холостым, я могу сделать шаг назад и сказать:« Это то, что я есть ». «Не меняй себя на кого-то, потому что это не сработает».

У русской красавицы есть трехлетняя дочь от 46-летней звезды «Похмелья» Брэдли, которые оба являются партнерами родителей, хотя Ирина очарована тем, как сильно она любит своего отца.

Она сказала: «Наш единственный приоритет – это ее счастье и то, что ее любят обе стороны.

«Это действительно захватывающе видеть динамику между мной, ею и ее отцом. Это напоминает мне о том, когда я был ребенком. Что бы моя мама ни говорила, я говорю:« Ой, мама говорит, неважно ». папа говорит, я скажу: «О, это …» [She’s awestruck].

«Это как отражение. Это маленький персонаж».

И хотя ей всего три года, Брэдли может рассчитывать на помощь дочери, когда они с Ириной говорят по-русски.

Ирина сказала: «Лия знает, что мой отец не говорит по-русски, поэтому она иногда переводит для него с русского на английский».