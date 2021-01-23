Ирландия готова предоставить Арктическому совету в качестве наблюдателя морскую и научную экспертизу, заявляет Министерство иностранных дел – Взгляд на Арктику

Ирландия готова представить свой морской и научный опыт Арктическому совету в качестве страны-наблюдателя и 21 декабря подала официальную заявку в Международный форум, сообщает министерство иностранных дел Ирландии.

«Ирландия не только способна внести свой вклад, но и имеет сильное желание и энтузиазм со стороны политиков, научного сообщества и других частей ирландского общества участвовать в арктическом регионе, особенно через Арктический совет и его рабочие группы», – сказал он. в комментарии по электронной почте. Для глаз на Арктику.

«От самых разнообразных тем, таких как прогнозирование погоды и метеорология, загрязнение, включая морской мусор, и развитие морских охраняемых территорий, до новых тем, таких как закисление океана, Ирландия имеет научный потенциал и политическую поддержку, чтобы внести свой вклад в работу Арктического совета».

Требования к наблюдателям Арктического совета

Арктический совет – это международный форум, состоящий из восьми стран мира Арктики и шести групп коренных народов Арктики, называемых постоянными участниками. Форум был основан в 1996 году, чтобы позволить арктическим странам работать вместе в области защиты окружающей среды и устойчивого развития на Севере.

Арктический совет – быстрые факты Год основания: 1996 г. Члены Арктического совета: Канада, Дания (Гренландия), Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Россия, США Постоянные участники: Международная ассоциация Эллиотта, Арктический совет атабасков, Международный совет Гойчин, Арктический совет инуитов, Российская ассоциация коренных народов Севера, Совет саамов Текущий председатель: Исландия (2019-2021) Следующий президент: Россия (2021-2023)

Наблюдатели не участвуют в принятии консенсусных решений форума, но вносят свой вклад в Арктический совет через шесть рабочих групп, которые занимаются различными областями, от готовности к чрезвычайным ситуациям до растений, животных и загрязнителей Арктики.

На сегодняшний день Арктический совет одобрил 13 неарктических государств и 13 межправительственных и парламентских организаций; А в качестве наблюдателей на форуме работают 12 неправительственных организаций.

Ирландские сообщества, пострадавшие от потепления в Арктике

Как островное государство в Северной Атлантике, пострадавшее от глобального потепления, Ирландия заявляет, что стремится к более тесному взаимодействию с международным сообществом по вопросам, связанным с изменением климата в Арктике.

«На нас влияют изменения, происходящие в Арктике», – заявили в Госдепартаменте. «Нам необходимо быть более вовлеченными и более информированными об экологических проблемах, таких как изменение климата в Арктике и его влияние на уровень моря. Они уже затрагивают наши прибрежные и сельскохозяйственные сообщества. По нашему мнению, мы являемся естественным кандидатом на роль наблюдателей в Арктический совет “.

Чтобы стать наблюдателем, страна, организация или НПО должны выполнить ряд требований, включая признание суверенитета арктических народов и уважение «ценностей, интересов, культуры и традиций коренных народов Арктики».

Наблюдатели также должны продемонстрировать предыдущий арктический опыт, который мог бы способствовать работе Арктического совета, а также политический и финансовый потенциал для поддержки работы постоянных участников.

«У нас есть подтвержденный опыт оказания помощи и расширения прав и возможностей уязвимых общин коренных народов посредством ведущей в мире программы сотрудничества в области развития», – заявили в Государственном департаменте. «Мы применим этот эксперимент».

Заявки будут обработаны в мае.

Эстония также подала заявку на статус страны-наблюдателя в Арктическом совете после подачи заявки 9 ноября 2020 года.

Решения по запросам наблюдателей будут приняты на заседании Арктического совета на уровне министров в мае, когда Исландия перейдет на смену России председательства на форуме.

Напишите Эйлис Куинн на eilis.quinn (at) cbc.ca

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