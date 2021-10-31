Ислам Махачев высказался о битве за легкие титулы между Пурером и Оливейрой

Сегодня на турнире UFC 267 Ислам Махачев сразится с Дэном Хукером в поединке, который, без сомнения, надеется привести его прямо к титульному бою.

Однако Махачев пока не знает, кто сможет побороться за пояс. За 155-фунтовое золото UFC намечено разыграть турнир UFC 269.

Действующий чемпион Чарльз Оливейра сразится с первым претендентом Дастином Порье 11 декабря. Оливейра выиграл вакантный пояс в начале этого года, победив Майкла Чендлера на UFC 262.

UFC 262: Чарльз Оливейра против Майкла Чендлера

Пуарье отказался от возможности бороться за вакантный титул и вместо этого решил продолжить трехсторонний бой с Конором МакГрегором. Он, конечно же, победил ирландца и теперь, наконец, будет бороться за UFC в легком весе.

Поговорите с российским спортивным изданием чемпионыИслам Махачев прервал очередную битву между «До Бронксом» и «Бриллиантом». Он сказал:

«Я не хочу списывать со счетов Оливейру. Это очень опасный парень, он финишировал со многими игроками и, кажется, одержал более 15 побед на раннем этапе. Бурриер не такой уж хороший рестлер, чтобы защищаться от всей этой боли и удушья. Оливейра имеет большие шансы на победу, но я почему-то даю Пурье больше шансов. Дастину 60 на 40 ».

Ислам Махашеф борется за следующий титул?

Если Исламу Махачеву удастся обыграть Хукера, он наверняка будет участвовать в споре за титул.

Тем не менее, главные претенденты Майкл Чендлер и Джастин Гетье намерены сразиться на турнире UFC 268 в следующие выходные. Оба мужчины – бывшие претенденты на титул и имеют привычку вести невероятно взрывные драки.

Есть большая вероятность, что титульный бой просто достанется победителю, выигравшему самый крупный выигрыш.

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Если Махачев не сможет сразиться с Хукером, кажется логичным, что UFC вернет его против бывшего чемпиона UFC в легком весе Рафаэля дос Аньоса, с которым Дагестан стал серьезным соперником за последний год.