История фигурного катания в Соединенных Штатах поставлена ​​на карту на турнире NHK Trophy; ТВ, расписание трансляций

Алисса Лю Он мог стать самым молодым американским спортсменом-одиночником, достигшим подиума на Гран-при за 14 лет. Винсент Чу Он мог пройти квалификацию в свой первый финал Гран-при. Мэдисон Чак А также Эван Бейтс Это может быть равным рекорду США по ведущим финала Гран-при.

Это даже возможно Эшли Кейн Грозный А также Тимоти Ледук В эти выходные он совершил редкий для американской пары подвиг — выиграл медаль на двух этапах Гран-при за один сезон.

Подтягивания с громкими именами на NHK Trophy, четвертой из шести остановок в серии Гран-при, привлекли внимание американцев на этой неделе в Токио. Прямая трансляция на павлин Начиная с вечера четверга. NBC выходит в эфир в специальное воскресенье в 16:00 по восточному времени.

NHK Trophy должен был представить двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханюее страна Рика Кихира Королева прыжков в России Александра Трусова. Но все трое снялись из-за травмы.

Он мог получить пользу от одних из лучших в Америке. Лю, выигравшая национальные титулы в возрасте 13 и 14 лет, сейчас 16 лет, и она заняла пятое место в своем первом дебюте на Гран-при в Skate Canada две недели назад. Лео до этого выигрывал три международных турнира низкого уровня и встречался только с одним россиянином на NHK и тремя на Skate Canada.

Если Лю поднимется на подиум, с тех пор она станет самой молодой обладательницей медалей США на ринге. Кэролайн Чанг, который до 16 лет выиграл три медали. Шансы Лю могут зависеть от тройки Акселя. Она приземлилась на короткой дистанции Skate Canada (без вращения) и упала в произвольной программе.

Чжоу — мужской фаворит, учитывая, что три недели назад он выиграл Skate America в семи четверных прыжках. Победил чемпиона мира Натан Чен И серебряная олимпийская медаль Шума Оно на этом мероприятии, а на этой неделе снова получит Уно. Список американцев, выигравших обе серии Гран-при (полуфиналы) за один сезон, останавливается: Чен, Джонни ВейрА также Тодд Элдридж.

Чок и Бейтс выигрывают серебро за Training Partners Мэдисон Хаббл А также Закари Донохью В Скейт Америка. Благодаря своей победе в NHK они смогли наказать Хаббелла и Донохью с 28 очками, заняв первое место в турнирной таблице Гран-при. С любым финишем на подиуме они могут планировать полет в Осаку на финал Гран-при в декабре. Это будет их шестой финал, сравнявшись с рекордом США. Мерил Дэвис А также Чарли Уайт (И скоро их поделят Хаббелл и Донохью.) Чак и Бейтс должны превзойти чемпионов мира Виктория Синцинна А также Никита Кацалапов У России первое золото Гран-при за шесть лет.

Пары NHK должны стать русской битвой между чемпионами мира Анастасия Мичина А также Александр Галиамов И три мировых медали Евгения Тарасова А также Владимир Морозов. Кейн-Гриббл и Ледюк заняли бронзу на Skate Canada, хотя и с общим баллом ниже, чем две другие американские пары, набравшие немедальные выступления на Skate America.

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Расписание трансляций Кубка NHK на 2021 год