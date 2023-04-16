Йеллен: меньшее кредитование может быть альтернативой большему увеличению ФРС

Министр финансов Джанет Йеллен с оптимизмом смотрит на то, что Соединенные Штаты могут избежать рецессии и резкого скачка безработицы, поскольку экономика замедляется, а инфляция замедляется. Алекс Вонг — Getty Images

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что кредиторы США могут отказаться от кредита после недавних банкротств банков — этого достаточно, чтобы ФРС поработала за него, но недостаточно, чтобы существенно изменить ее экономические перспективы.

«В этой среде банки, вероятно, станут более осторожными», — сказала Йеллен в интервью CNN. Фарид Закария GPS Выход в эфир запланирован на воскресенье. «Это, как правило, приводит к несколько большему ужесточению кредита, которое может заменить большее повышение процентных ставок, которое необходимо сделать ФРС».

Она сохраняла оптимизм в отношении того, что Соединенным Штатам удастся избежать рецессии и значительного скачка безработицы, поскольку экономика замедлится, а инфляция замедлится.

«В настоящее время я не вижу ничего достаточно драматичного или значительного, на мой взгляд, чтобы резко изменить мировоззрение», — сказала она, согласно стенограмме CNN. «Перспектива остается для умеренного роста и сохранения сильного рынка труда с низкой инфляцией».

Ее комментарии были более тонкими, чем те, которые она сделала 11 апреля, когда она сказала, что была свидетелем этого. Нет доказательств сокращения кредита в США даже после того, как Федеральная резервная система опубликовала данные всего несколько дней назад, показывающие, что банковское кредитование резко упало за последние две недели в марте.

Йеллен спросили, поддержат ли Соединенные Штаты призывы использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Президент страны Владимир Зеленский на этой неделе выступил в режиме видеоконференции перед собранием мировых финансовых лидеров в Вашингтоне и убедить их Захватить российские активы.

Министр финансов согласился с тем, что Россию следует заставить внести свой вклад, но воздержался от одобрения конфискации активов.

«Россия должна заплатить за ущерб, который она нанесла Украине», — сказала она. «Но, как вы знаете, существуют юридические ограничения на то, что мы можем делать с замороженными российскими активами, и мы обсуждаем с нашими партнерами, что может лежать в будущем».