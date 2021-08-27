Прицеп очень простой. Нас знакомят с Распутиным (Рис Эванс), которого разыскивает герцог Оксфордский (Ральф Файнс) в надежде познакомиться с кайзером. Короче, дела идут не очень хорошо. Мы видим краткую картину того, что, по нашему мнению, является очень мертвым эрцгерцогом Францем Фердинандом и его женой Софи. Начало Первой мировой войны. Хотя до конца не известно, как Распутин действительно повлиял на события, приведшие к этой войне, фильм, похоже, придерживается точки зрения, что он достаточно опасен, чтобы Кингсман мог его убить.

Есть бои на ножах, бои на мечах, тростниковые бои, перестрелки, обезглавливания, взрывы реактивных двигателей и множество ругательств, чтобы вспомнить почти двухминутный трейлер. Больше всего там «Калинка».

«Калинка» была Композитор Иван Ларионов Кто вместе с хором Агренева-Славянского первым издал песню. Однако мировую аудиторию он нашел гораздо позже, благодаря профессору Александру Васильевичу Александрову, который, пройдя пресловутый путь, обратил внимание на его интерпретацию.

Если песня звучит вам знакомо, но вы не знаете почему, вероятно, это Ночное ядро поклонник. Nightcore – это очень специфический тип музыки, где песни перемешиваются и превращаются в гимны Eurodance – они также, как правило, появляются в Интернете в видео с аниме-девушками. И да, есть файл nightcore версия “Калинки” которые сделали туры.

Однако «Калинка» теперь запоминается по-новому – как песня в трейлере с красной лентой к «Человеку короля», где Ральф Файнс сражается с людьми Распутина палкой.

“The King’s Man” выйдет 22 декабря.