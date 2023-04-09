Какие лучшие фильмы про американский футбол?

Спорт всегда играл большую роль в Голливуде, и американский футбол часто является предметом обсуждения.

Здесь DAZN более подробно рассматривает некоторые из лучших фильмов, посвященных американскому футболу.

Любое воскресенье 1999 г.

Звездный состав Аль Пачино и Кэмерон Диаз рассказывает историю «Акул Майами» из зала заседаний и на поле.

Классическая история Оливера Стоуна отмечена суматохой и успехом, но воодушевляющая речь Пачино в гримерке — это захватывающий момент в фильме, который есть за что любить.

Вспомни титанов, 2000 г.

Реальная история Германа Буна, пытавшегося объединить сегрегированную школу в Вирджинии, показала, что напряженность, связанная с футболом и гонкой, слилась воедино в напряженную картину.

Молодой актерский состав выступил блестяще, но игра Дензела Вашингтона позволила всем остальным процветать.

Руди, 1993 г.

В классическом сериале Шона Эстина рассказывается история Даниэля «Руди» Рюттигера, который осуществляет свою мечту стать футболистом в Университете Нотр-Дам.

Несмотря на множество препятствий, Руди отказывается увянуть в своей одержимости и представить зрителям незабываемую историю неудачника.

Огни ночной пятницы, 2 004

История, которую можно было бы рассказать в ряде американских городов, но именно Одесса, штат Техас, обеспечила этой предстоящей драме подходящее место действия.

Эта классическая спортивная история, посвященная тому, что средняя школа значит для небольших сообществ Америки, породила телесериал, который даже близко не был похож на фильм, вдохновивший многих.

Джерри Магуайр, 1996 год.

Фильм, который выходит за рамки поля, — это классический фильм Тома Круза и Кубы Гудинга-младшего, в котором освещаются отношения между игроком и агентом.

Карьера Гудинга-младшего достигла пика здесь, когда он получил заслуженную премию Оскар за роль Рода Тидвелла, а его культовая фраза «Покажи мне деньги» стала крылатой фразой.