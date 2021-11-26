Авиационная отрасль России переживает период возрождения. Ожидается, что новый Narrow MC-21 будет сертифицирован к концу 2021 года и в последние несколько лет стимулировал отечественное производство двигателей и композитных материалов. Говорят, что до 2040 года России и СНГ потребуется более 1500 новых самолетов. Пока не ясно, сколько слотов займет МС-21, но давайте рассмотрим некоторые из самых удачных продуктов российского и советского авиастроения.

Идентифицируемые имена

Большинство людей назвали бы российский самолет, который не так хорошо летает. Туполев Ту-144 может стать первым в мире сверхзвуковым самолетом. Однако он выполнил всего несколько пассажирских рейсов. Пострадавший от двух авиакатастроф, включая самую серьезную катастрофу на Парижском авиасалоне 1973 года, проект, реализация которого осуществлялась примерно за десять лет до того, как советский авиационный сектор был фактически готов, был завершен досрочно.

Дуполев упоминался выше, но многие могут также упомянуть имена многих советских авиастроителей, таких как Яковлев, Ильюшин и Антонов. Однако, как A320 или Boeing 777, только те, кто проявляет большой интерес к авиации, могли легко назвать модели советских самолетов. Но Россия в лице своего предшественника СССР и сегодняшней России. За эти годы консорциум совершил много успешных полетов.

Антонов

Было бы неправильно говорить о российской, а значит, и советской авиации, не упоминая Антонова, даже если он на самом деле украинец. Многие модели от производителя разошлись тиражом более 1000 экземпляров. Четырехмоторный турбовинтовой Ан-12 впервые поднялся в воздух в декабре 1957 года и считался военной версией Ан-10. Тем не менее, он стал популярным среди авиакомпаний, увеличив продажи до 1248, прежде чем он был снят с производства в 1973 году.

Однако грядущий Ан-24 превзошел Ан-12 примерно на 100 единиц. 44-местный двухмоторный турбовинтовой самолет использовался военными и гражданскими операторами. Многие из этих самолетов все еще находятся в эксплуатации и летают по региональным маршрутам с такими операторами, как «Волга-Днепр». Самый продаваемый Ан-26 — 1403 единицы.

Ильюшин

Ильюшин, президент России, построивший самолет. Он имеет сильно модифицированный вид Ил-96, получивший обозначение Ил-96-300ПУ. Спустя год после распада Советского Союза Ильюшин начал серийное производство квадроцикла в 1992 году, и он поступил на вооружение флагманского авиаперевозчика «Аэрофлот». Однако производитель самолетов пока построил только 30 самолетов, и Кубана остается единственной авиакомпанией, которая их эксплуатирует.

Ильюшин лучше выступил с Ил-18. Вторая попытка знаменитого четырехмоторного турбовинтового двигателя совершила свой первый полет в июле 1957 года. Вместо того, чтобы изменить ситуацию в советской гражданской авиации, самолет имел успех на международном рынке. Или, по крайней мере, политически предвзятые области.

Ил-18 обслуживал такие авиакомпании, как Аэрофлот, Интерфлюкс и Росия, но также выполнял рейсы Lot Polish Airlines, Cubana, румынский флагманский перевозчик TAROM и Vietnam Airlines. Ильюшин построил по крайней мере 678 самолетов, и некоторые из них все еще находятся в эксплуатации — один, как сообщается, принадлежит государственному национальному перевозчику Северной Кореи Air Corio.

Производитель добился больших успехов с турбовинтовыми самолетами Ил-14, из которых 1348 были произведены для военных и гражданских целей. Между тем, самым продаваемым самолетом с реактивным двигателем является Ил-62. С 1963 по 1995 год Ильюшин произвел 292 сорта.

Дуполев

Возвращаясь к Дюбуа, ему, возможно, не повезло в его сверхзвуковых усилиях. Однако его Ту-154 — 1026 удалось продать ровно более 1000 единиц. Трехмоторный короткофюзеляжный лайнер взлетел со своим первым самолетом в октябре 1968 года и поступил на вооружение Аэрофлота три с половиной года спустя. Он производился до 2013 года и до сих пор находится в эксплуатации ВВС Народно-освободительной армии и Corio Air.

Однако на пике популярности самолет находился на вооружении 120 гражданских операторов. Сюда входят S7, Уральские авиалинии и Байкальские авиалинии, а также CZA Czech Airlines, EgyptAir, Azerbaijan Airlines, Mahan Air и Aeronica. Между тем, было продано всего 89 экземпляров двухмоторного Ту-204, который пошел в производство в 1990 году.

Яковлев

Яковлев построил собственный самолет Trijet, который летал на два года раньше, чем Як-40 Dupole. Однако он намного меньше Ту-154 и предназначен для региональных полетов. Он поступил на вооружение Аэрофлота в 1968 году. Производитель произвел 1012 единиц самолетов. Это был первый советский самолет, получивший свидетельство о полетах в странах Запада.

ОАК и Суперджет

Что касается гражданских пассажирских самолетов, то сегодня производство в России объединено под эгидой Ростеха и Объединенной авиастроительной корпорации. Однако большинство компаний сохранили свои названия еще с советских времен. Сухой, который ранее ориентировался на военные самолеты, был выбран для нового регионального самолета Superjet 100.

В мае 2008 года самолет совершил первый полет. В этом году на авиасалоне МАКС продано более 350 единиц, 58 новых заказов. Однако за пределами России такое бывает редко. Боевой Interjet Мексики, один из немногих иностранных эксплуатантов, вскоре потерял любовь к самолетам из-за их дорогостоящего обслуживания. Россия надеется решить эту проблему, создав новую версию SSJ NEW, в которой 95% компонентов будут построены на месте.

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