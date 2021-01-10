Какова была российская точка зрения на смерть «загадочного» бывшего премьер-министра Индии Лала Бахадура Шастри в Ташкенте

Несколько десятилетий назад, после смерти бывшего премьер-министра Индии Лала Бахадура Шастри, было несколько теорий, вращающихся вокруг причины его смерти. Премьер-министр Шастри, пользовавшийся огромной популярностью, сильный, напористый и скромный с простыми вкусами, привел Индию к неожиданной победе в индо-пакистанской войне 1965 года.

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Хотя война закончилась тупиком, пакистанцы по-прежнему считали это своей победой. Но после Ташкентского договора, подписанного между премьер-министром Индии Шастри и президентом Пакистана генералом Аюбом Ханом 10 января 1966 года, в присутствии тогдашнего премьер-министра СССР Косыгина смерть премьер-министра Шастри в ту же ночь вызвала множество вопросов, которые остались без ответа даже после. Почти 55 лет.

По этому поводу в печатных, электронных и социальных сетях появилось много мнений. От политических интриг в Индии до предполагаемой роли Соединенных Штатов и даже роли Советского Союза во внезапной и неожиданной смерти Шастри, но ничего конкретного об этом не выяснилось. Анудж Дахар Ваш премьер-министр мертв Для фильма Ташкент файлыПо этому поводу было проведено много кропотливых исследований.

Недавно старый журналист Прем Шанкар Джа опубликовал свой дневник: Покрытие Индии: мое 70-летнее путешествие в качестве журналиста. В книге он затронул большое количество событий – политических, дипломатических и т. Д., – которые он стал свидетелем или лично пережил.

Книга посвящена войне 1965 года между Индией и Пакистаном, Ташкентскому договору и последующей смерти Шастри. Описывая Шастри как «героя Индии – человека, который осмелился напасть на Пакистан и одержать победу», Джа сделал поразительное открытие, что, вопреки распространенному мнению, Неру ясно предложил Шастри стать его преемником. В книге представлены различные случаи, свидетельствующие о склонности бывшего премьер-министра к прямоте и простоте.

С начала переговоров Джа, который освещал историческое событие в качестве молодого журналиста вместе с десятками других представителей национальных и международных средств массовой информации, почувствовал огромное давление, оказанное на Шастри с целью эвакуации пакистанских территорий, оккупированных индийской армией. Возник тупик, потому что индийская армия не была готова освободить территории, включая завоеванный ею перевал Хаджи Бир, и Шастри был тверд, а Пакистан, казалось, отчаянно пытался вернуть себе эти территории.

Однако, к удивлению Джа и других журналистов, освещавших ташкентскую встречу, советские дипломаты играли роль не только посредника. Поскольку Советский Союз был очень дружен с Индией с 1950-х годов, ожидалось, что он будет поддерживать Нью-Дели. Но в ходе обсуждений было очевидно, что советские дипломаты стояли за генералом Аюб Ханом и преследовали Индию, чтобы отпустить пакистанские территории, что она и выиграла.

Во всех доступных документах на тему смерти Шастри поднимались вопросы о том, как дискуссии между индийской и пакистанской делегациями почти зашли в тупик, и до полудня 9 января 1966 года казалось, что между ними не будет согласия. Аспекты. Почувствовав это, многие журналисты отправились за покупками.

Внезапно их предупреждают, что соглашение неизбежно и будет подписано между двумя лидерами около 16:30. Как и многие другие, Джа поднял этот вопрос в своей книге. Шастри, стоявшая так далеко, как скала, не желая сдаваться, выглядела немного потрясенной во время церемонии подписания.

Так что же на самом деле произошло в те несколько часов, когда Шастри был вынужден изменить свою позицию. Подвергался ли он огромному давлению, чтобы он ответил на требования Пакистана? Кто создавал такое давление? Шастри, который так долго сохранял самообладание и решимость, когда стало почти наверняка, что соглашения не будет, под давлением кто сдался?

Роль КГБ в гибели Шастри тоже многие ждали. О некоторых говорил один человек, в том числе Анудж Дхар в своей книге Ваш премьер-министр мертв Ваджха, посол Индии в Советском Союзе Т. Н. Коул.

Джа считает, что Коуэлл был слишком близок к Советскому Союзу, и его роль в соглашении и его молчание даже после смерти Шастри неизбежно вызовут некоторые неудобные вопросы.

С советской точки зрения, Соединенные Штаты, их противник в холодной войне, расширяли свое геополитическое влияние в Азии. Пакистан стал союзником Соединенных Штатов, и в некоторых сообщениях указывается, что он разрешил использование секретной базы в Пешаваре самолетами-разведчиками U2 ВВС США, развернутыми для наблюдения за советскими ядерными объектами, космическими исследованиями и другими тайными действиями, которые в основном проводятся в Центральной Азии.

Советский Союз отчаянно пытался угодить Пакистану, присоединившись к нему, вынудив Индию ответить на его просьбы, чтобы генерал Аюб мог вернуть им услугу позже.

Никто точно не знает, что произошло в секретных переговорах между двумя высшими лидерами при посредничестве советского премьер-министра Косыгина. Но Джа и другие были свидетелями того, какое количество убеждений, настойчивости и молчаливого давления он оказывал на министра иностранных дел Индии Сварана Сингха и, возможно, на Шастри.

Хотя официально Шастри скончался от сердечной недостаточности, весьма вероятно, что оказанное на него политическое и дипломатическое давление стало основной причиной его смерти.

Официального расследования по этому делу не проводилось. Однако отношение к смерти Шастри и последующие инциденты смерти его личного врача и помощника в Нью-Дели при загадочных обстоятельствах, смерть Шастри может оставаться загадкой в ​​отношении исчезновения Наджи Шубхаша Чандры Боса и смерти бывшего американца. Президент Джон Ф. Кеннеди оставался нерешенным в течение нескольких десятилетий.