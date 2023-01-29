Как включить новое отслеживание пакетов Gmail на Android и iOS

за В ноябре, Google объявила, что Gmail будет напрямую отображать отслеживание посылок и доставки в вашем почтовом ящике. Если эта функция еще не активирована, вы можете включить ее вручную в настройках Gmail.

Это новое отслеживание пакетов Gmail показывает, когда доставка приходит, непосредственно в представлении «Входящие» в нижней части электронного письма. Есть значок грузовика и «он идет». [date]в зеленом.

Кроме того, в Gmail переработана информация, которая появляется при открытии сообщения. Теперь он находится на карточке с динамическим цветом, используемым для фона. В верхнем левом углу вы снова увидите предварительный просмотр изображения, его название и дату доставки («от оператора связи»). Вы также можете увидеть «номер заказа» магазина с возможностью быстрого копирования. Ниже находится временная шкала заказа с ярлыками для пакета веб-отслеживания и сведений о заказе.

По сравнению с предыдущим дизайном вы фактически видите меньше информации с оторванными «элементами», если у вас есть несколько элементов.

Когда в начале ноября об этой функции было объявлено, Google заявила, что в ближайшие недели она появится на Android и iOS. Когда она станет доступной, в верхней части папки «Входящие» появится карточка «Отследить ваши посылки в Gmail».

Для тех, кого карта не запрашивала, вы можете (на Android) открыть настройки Gmail из панели навигации. > Выберите свой адрес электронной почты > прокрутите до «Общие». > Отслеживание посылок — «Google будет передавать номера отслеживания ваших посылок курьерам. Вы будете получать обновления статуса здесь, в Gmail».

В iOS откройте файл Переработанные настройки И перейдите в «Конфиденциальность данных» внизу.

Вы можете отключить его, если предпочитаете старый вид, в то время как Google планирует «упреждающе показывать рейтинг задержки и выводить электронную почту наверх вашего почтового ящика» в ближайшие месяцы. Он также появится в Gmail в Интернете.

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