Как война в России ошеломила мир инвестирования в ESG

Авторы сценария Росс Кербер и Томми Уилкс.
БОСТОН/ЛОНДОН (Рейтер) — Российское вторжение в Украину выявило пробел в социально ориентированных инвестициях — подходе невмешательства к геополитике и правам человека.
До того, как 24 февраля Москва ввела войска в Украину, Сбербанк, поддерживаемый Кремлем банк, уже ставший объектом международных санкций, имел более высокие рейтинги ESG, чем некоторые западные кредиторы.
MSCI Inc и Sustainalytics улучшили свои оценки ESG для крупнейшего российского кредитора с прошлого года по декабрь, сославшись на такие факторы, как улучшение конфиденциальности данных. S&P Global Inc также дал положительный отзыв о Сбербанке в конце прошлого года.
Рейтинговые компании быстро изменили курс после атаки, понизив или приостановив свои рейтинги Сбербанка и других российских компаний, связанных с правительством, из-за давления, такого как новые западные санкции.
Эти изменения вызвали призывы некоторых инвесторов к пересмотру того, как геополитика, суверенное управление и права человека учитываются в рейтингах ESG.
Первым шагом будет включение предупреждающих признаков войны, позволяющих продавать акции, пока они еще могут быть проданы, сказала Дана Дориа, директор по инвестициям по управлению активами в Investment Inc.
Разве не здорово избавиться от российских акций до того, как они были заморожены? — сказал Д’Аурия. Она и Investnet отказались обсуждать конкретные активы.
Саймон МакМахон, руководитель отдела исследований ESG в Sustainalytics, назвал вторжение в Украину «черным лебедем» из-за его низкой вероятности и большого воздействия, а инвесторы осознавали риски, связанные с инвестированием в регион.
«Предполагать, что инвесторы полагались исключительно на рейтинги ESG, чтобы сказать им, что инвестиции в Россию, Беларусь и Украину становятся все более рискованными, нелогично», — сказал он.
Однако Sostenalitics, принадлежащая Morningstar, пересматривает свою методологию, чтобы фиксировать подверженность компаний непредсказуемым и неуправляемым событиям.
Его новые индикаторы систематических событий нацелены на то, чтобы фиксировать любые события, которые он определяет как «событие морских изменений, которое в некотором роде непредсказуемо по своей природе и затрагивает более крупные группы компаний одновременно и по множеству вопросов ESG».
Перед вторжением Sustainalytics дал Сбербанку 21,47 балла, что лучше, чем оценки, присвоенные JPMorgan и Deutsche Bank в то время. Впоследствии рейтинг риска российского банка был повышен до текущего рейтинга «высокий риск» 33,4 с учетом новых системных показателей.
MSCI, которая в декабре повысила рейтинг Сбербанка до «А» с «ВВ», заявила, что регулярно пересматривает свою рейтинговую методологию и ограничивает рейтинги российских компаний и удаляет их из своих индексов.
Представитель MSCI Мелани Бланко заявила, что на всех рынках, охватываемых MSCI, госпредприятия в среднем имеют более низкие рейтинги ESG, как правило, из-за плохого корпоративного управления и более высоких коррупционных рисков.
Представитель S&P заявил, что продолжает пересматривать свое покрытие и методологию для пострадавших компаний в России, но отказался подробно обсуждать рейтинги.
Опасности автономии
Деньги, которые исключают или преуменьшают значение компаний из стран с плохой репутацией в области прав человека, составляют ничтожную долю от десятков триллионов долларов, вложенных в инвестиции ESG.
Мегин Твинг Истман, управляющий директор MSCI, сказала агентству Reuters, что, хотя российское вторжение заставило «пересмотреть то, что многие люди думают» о том, как они оценивают геополитику, многие инвесторы из развивающихся стран по-прежнему хотят вести бизнес со странами, несмотря на их послужной список. …Иногда плохо с правами человека.
«Если то, что вы хотите сделать, это купить EM, это часть того, что вы покупаете», — сказала она.
Но спрос на стратегии с экраном прав человека растет.
Джули Кейн, исполнительный директор «Демократических инвестиций» и инвестиционный консультант Международного фонда демократии с капиталом 5 млн долларов, сказала, что после российского вторжения у нее появился новый интерес и приток капитала. Согласно данным Lipper, в этом году компания привлекла 3 миллиона долларов чистых новых депозитов, в том числе по 1 миллиону долларов в феврале, марте и апреле.
Фонд снижает вес некоторых из своих активов, если страна, в которой находится компания, имеет низкие баллы по индексу демократии The Economist.
Это по-прежнему оставляет его уязвимым перед государственными компаниями, в том числе в Китае, которые находятся под растущим международным давлением в отношении прав человека в регионе Синьцзян.
По словам Кейна, лучше всего сохранять такие риски, хотя бы и уменьшенными, чтобы «оказать давление на авторитарных режимов, чтобы они стали лучшими гражданами мира».
Министерство иностранных дел Китая и информационное бюро Госсовета не ответили на запросы о комментариях.
Соединенные Штаты заявляют, что Китай совершает геноцид против уйгурских мусульман в Синьцзяне. Пекин отверг все обвинения в злоупотреблениях.
Другой фонд, Freedom 100 Emerging Markets ETF стоимостью $220 млн, занимает более ястребиную позицию. В него не входят компании из стран с низкими баллами по шкале «человеческой свободы», поддерживаемой Институтом Катона и Институтом Фрейзера.
Это делает его редкостью среди фондов развивающихся рынков, поскольку он не включает российские и китайские активы. Управляющий фондом Birth Toll сказал, что российское вторжение помогло привлечь новые деньги. Данные Lieber показывают, что в этом году компания заработала 117 миллионов долларов.
«Похоже, что вторжение заставило инвесторов лучше, чем когда-либо прежде, осознать опасность тирании, и они считают свободу главным индикатором», — сказал Толле.
Москва описывает свое вторжение как «специальную военную операцию» по защите русскоязычного населения от решимости украинцев ввести Киев в НАТО, что, по словам России, она не может принять. Запад и Украина заявляют, что Россия ведет неоправданную агрессивную войну.
Русское разоблачение
Безусловно, большинство фондов, ориентированных на ESG, мало или совсем не связаны с Россией. По данным неправительственной организации Inclusive Development International, по состоянию на март около 320 миллионов долларов в российских государственных ценных бумагах, в том числе в виде суверенного долга и акций Сбербанка и других компаний, поддерживаемых государством, находились в 75 американских и европейских фондах, именуемых ESG.
Около 100 миллиардов долларов находятся в пассивно управляемых фондах, привязанных к устойчивым индексам, которые были составлены MSCI и другими организациями в соответствии с исследованиями и анализом устойчивого развития.
Некоторые аудиторы ESG отметили санкции против российских компаний, связанных с государством, до вторжения, но эти оценки имели ограниченное влияние. В записке от 29 ноября подразделение S&P кредитовало Сбербанк за проведение оценки рисков и стратегического планирования.
В меморандуме предупредили о коррупции и центральную власть в России, но сказали, что «включение банка в международные санкционные списки в настоящее время не влияет на эффективность его управления компаниями и не создает каких-либо немедленных финансовых или операционных рисков. «
Несмотря на то, что Сбербанк был включен в санкционные списки США и ЕС на 2014 год после аннексии Крыма Россией, Сбербанк вырос в следующие семь лет, сохранив значительное присутствие на некоторых европейских рынках и сообщив о росте чистой прибыли на 74% до рекордно высокого уровня в 1,24 трлн руб. 2021 год.
В заявлении Сбербанка говорится, что его «впечатляющий прогресс» в рейтинге ESG в 2021 году отражает «усилия ESG по внутренней трансформации, а также ее лидерство в области устойчивого развития в России». Он не ответил на конкретные вопросы о рейтингах.
(Дополнительный отчет Росса Кербера в Бостоне и Томми Уилкса в Лондоне. Дополнительный отчет Саймона Джессапа в Лондоне и Райана Ву в Пекине. Редактирование Грега Румилиотиса и Кармель Кременс.)
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