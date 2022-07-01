Как война в России ошеломила мир инвестирования в ESG

Авторы сценария Росс Кербер и Томми Уилкс.

БОСТОН/ЛОНДОН (Рейтер) — Российское вторжение в Украину выявило пробел в социально ориентированных инвестициях — подходе невмешательства к геополитике и правам человека.

До того, как 24 февраля Москва ввела войска в Украину, Сбербанк, поддерживаемый Кремлем банк, уже ставший объектом международных санкций, имел более высокие рейтинги ESG, чем некоторые западные кредиторы.

MSCI Inc и Sustainalytics улучшили свои оценки ESG для крупнейшего российского кредитора с прошлого года по декабрь, сославшись на такие факторы, как улучшение конфиденциальности данных. S&P Global Inc также дал положительный отзыв о Сбербанке в конце прошлого года.

Рейтинговые компании быстро изменили курс после атаки, понизив или приостановив свои рейтинги Сбербанка и других российских компаний, связанных с правительством, из-за давления, такого как новые западные санкции.

Эти изменения вызвали призывы некоторых инвесторов к пересмотру того, как геополитика, суверенное управление и права человека учитываются в рейтингах ESG.

Первым шагом будет включение предупреждающих признаков войны, позволяющих продавать акции, пока они еще могут быть проданы, сказала Дана Дориа, директор по инвестициям по управлению активами в Investment Inc.

Разве не здорово избавиться от российских акций до того, как они были заморожены? — сказал Д’Аурия. Она и Investnet отказались обсуждать конкретные активы.

Саймон МакМахон, руководитель отдела исследований ESG в Sustainalytics, назвал вторжение в Украину «черным лебедем» из-за его низкой вероятности и большого воздействия, а инвесторы осознавали риски, связанные с инвестированием в регион.

«Предполагать, что инвесторы полагались исключительно на рейтинги ESG, чтобы сказать им, что инвестиции в Россию, Беларусь и Украину становятся все более рискованными, нелогично», — сказал он.

Однако Sostenalitics, принадлежащая Morningstar, пересматривает свою методологию, чтобы фиксировать подверженность компаний непредсказуемым и неуправляемым событиям.

История продолжается

Его новые индикаторы систематических событий нацелены на то, чтобы фиксировать любые события, которые он определяет как «событие морских изменений, которое в некотором роде непредсказуемо по своей природе и затрагивает более крупные группы компаний одновременно и по множеству вопросов ESG».

Перед вторжением Sustainalytics дал Сбербанку 21,47 балла, что лучше, чем оценки, присвоенные JPMorgan и Deutsche Bank в то время. Впоследствии рейтинг риска российского банка был повышен до текущего рейтинга «высокий риск» 33,4 с учетом новых системных показателей.

MSCI, которая в декабре повысила рейтинг Сбербанка до «А» с «ВВ», заявила, что регулярно пересматривает свою рейтинговую методологию и ограничивает рейтинги российских компаний и удаляет их из своих индексов.

Представитель MSCI Мелани Бланко заявила, что на всех рынках, охватываемых MSCI, госпредприятия в среднем имеют более низкие рейтинги ESG, как правило, из-за плохого корпоративного управления и более высоких коррупционных рисков.

Представитель S&P заявил, что продолжает пересматривать свое покрытие и методологию для пострадавших компаний в России, но отказался подробно обсуждать рейтинги.

Опасности автономии

Деньги, которые исключают или преуменьшают значение компаний из стран с плохой репутацией в области прав человека, составляют ничтожную долю от десятков триллионов долларов, вложенных в инвестиции ESG.

Мегин Твинг Истман, управляющий директор MSCI, сказала агентству Reuters, что, хотя российское вторжение заставило «пересмотреть то, что многие люди думают» о том, как они оценивают геополитику, многие инвесторы из развивающихся стран по-прежнему хотят вести бизнес со странами, несмотря на их послужной список. …Иногда плохо с правами человека.

«Если то, что вы хотите сделать, это купить EM, это часть того, что вы покупаете», — сказала она.

Но спрос на стратегии с экраном прав человека растет.

Джули Кейн, исполнительный директор «Демократических инвестиций» и инвестиционный консультант Международного фонда демократии с капиталом 5 млн долларов, сказала, что после российского вторжения у нее появился новый интерес и приток капитала. Согласно данным Lipper, в этом году компания привлекла 3 миллиона долларов чистых новых депозитов, в том числе по 1 миллиону долларов в феврале, марте и апреле.

Фонд снижает вес некоторых из своих активов, если страна, в которой находится компания, имеет низкие баллы по индексу демократии The Economist.

Это по-прежнему оставляет его уязвимым перед государственными компаниями, в том числе в Китае, которые находятся под растущим международным давлением в отношении прав человека в регионе Синьцзян.

По словам Кейна, лучше всего сохранять такие риски, хотя бы и уменьшенными, чтобы «оказать давление на авторитарных режимов, чтобы они стали лучшими гражданами мира».

Министерство иностранных дел Китая и информационное бюро Госсовета не ответили на запросы о комментариях.

Соединенные Штаты заявляют, что Китай совершает геноцид против уйгурских мусульман в Синьцзяне. Пекин отверг все обвинения в злоупотреблениях.

Другой фонд, Freedom 100 Emerging Markets ETF стоимостью $220 млн, занимает более ястребиную позицию. В него не входят компании из стран с низкими баллами по шкале «человеческой свободы», поддерживаемой Институтом Катона и Институтом Фрейзера.

Это делает его редкостью среди фондов развивающихся рынков, поскольку он не включает российские и китайские активы. Управляющий фондом Birth Toll сказал, что российское вторжение помогло привлечь новые деньги. Данные Lieber показывают, что в этом году компания заработала 117 миллионов долларов.

«Похоже, что вторжение заставило инвесторов лучше, чем когда-либо прежде, осознать опасность тирании, и они считают свободу главным индикатором», — сказал Толле.

Москва описывает свое вторжение как «специальную военную операцию» по защите русскоязычного населения от решимости украинцев ввести Киев в НАТО, что, по словам России, она не может принять. Запад и Украина заявляют, что Россия ведет неоправданную агрессивную войну.

Русское разоблачение

Безусловно, большинство фондов, ориентированных на ESG, мало или совсем не связаны с Россией. По данным неправительственной организации Inclusive Development International, по состоянию на март около 320 миллионов долларов в российских государственных ценных бумагах, в том числе в виде суверенного долга и акций Сбербанка и других компаний, поддерживаемых государством, находились в 75 американских и европейских фондах, именуемых ESG.

Около 100 миллиардов долларов находятся в пассивно управляемых фондах, привязанных к устойчивым индексам, которые были составлены MSCI и другими организациями в соответствии с исследованиями и анализом устойчивого развития.

Некоторые аудиторы ESG отметили санкции против российских компаний, связанных с государством, до вторжения, но эти оценки имели ограниченное влияние. В записке от 29 ноября подразделение S&P кредитовало Сбербанк за проведение оценки рисков и стратегического планирования.

В меморандуме предупредили о коррупции и центральную власть в России, но сказали, что «включение банка в международные санкционные списки в настоящее время не влияет на эффективность его управления компаниями и не создает каких-либо немедленных финансовых или операционных рисков. «

Несмотря на то, что Сбербанк был включен в санкционные списки США и ЕС на 2014 год после аннексии Крыма Россией, Сбербанк вырос в следующие семь лет, сохранив значительное присутствие на некоторых европейских рынках и сообщив о росте чистой прибыли на 74% до рекордно высокого уровня в 1,24 трлн руб. 2021 год.

В заявлении Сбербанка говорится, что его «впечатляющий прогресс» в рейтинге ESG в 2021 году отражает «усилия ESG по внутренней трансформации, а также ее лидерство в области устойчивого развития в России». Он не ответил на конкретные вопросы о рейтингах.

(Дополнительный отчет Росса Кербера в Бостоне и Томми Уилкса в Лондоне. Дополнительный отчет Саймона Джессапа в Лондоне и Райана Ву в Пекине. Редактирование Грега Румилиотиса и Кармель Кременс.)