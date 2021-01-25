Как выбрать лучший дешевый VPN в 2021 году

Кибербезопасность стала тенденцией последнего десятилетия. Поскольку нарушения безопасности и кража личных данных становятся все более серьезной проблемой в Интернете, многие люди обращаются к VPN как к способу шифрования и защиты своего Интернет-трафика. Помимо защиты, которую предоставляет VPN, они могут позволить вам обойти географические ограничения, заблокировать рекламу, предупредить вас об утечке личных учетных данных, заблокировать сайты, зараженные вредоносным ПО, и многое другое. Тем не менее, не торопитесь, прежде чем использовать любую VPN, которую вы найдете в сети или, что еще хуже, бесплатную сеть. Хотя это правда, что вы получаете то, за что платите, вам не обязательно выбирать более дорогой вариант. Вы можете получить VPN, которая не обанкротится, но также предоставит вам полезные функции, о которых вы раньше не задумывались.

Если вы хотите улучшить свою онлайн-конфиденциальность и возможность одновременно транслировать Netflix, вы можете получить дешевый VPN-сервис, такой как NordVPN. Эта услуга предлагает множество преимуществ всего за 3,71 доллара в месяц.

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Избегайте бесплатных VPN

Хотя существует множество бесплатных VPN-сервисов, большинство из них отстают по скорости и не имеют адекватных функций безопасности. Бесплатные VPN не имеют средств для поддержки некоторых функций, которые в противном случае вы могли бы найти в премиальной VPN. Более того, некоторые бесплатные VPN собирают пользовательские данные и продают их третьим сторонам для таргетинга на вас с помощью рекламы, что, в первую очередь, отрицает истинную причину использования VPN. Некоторые из них – не более чем шпионское ПО. У них обычно также очень ограниченная скорость сервера или ограничения данных, поэтому забудьте о потоковой передаче – большинство из них не будут работать даже для потоковых сервисов. Бесплатный продукт может показаться привлекательным, потому что он бесплатный, но когда дело доходит до VPN, бесплатный продукт может нанести больший ущерб, подвергая риску вашу конфиденциальность в Интернете.

Вот почему лучше вообще избегать бесплатных VPN, особенно когда вы можете получить NordVPN полностью упакованным по цене Starbucks Cinnamon Dolce Latte.

Доступ к сайтам с ограниченным доступом

Во многих странах существует практика блокировки веб-сайтов, предлагающих определенный тип информации или контента. Это видно по китайскому запрету на Википедию или по российскому запрету на LinkedIn. NordVPN позволит пользователям из этих стран изменить свой IP-адрес одним щелчком мыши и получить доступ к заблокированному контенту – на основании вашего IP-адреса веб-сайт будет считать вас кем-то из другой страны. Это наиболее эффективный способ доступа к открытому и безопасному Интернету.

Даже если веб-сайт или сервис не заблокированы полностью, часть его содержимого может быть недоступна. Это показано в потоковых сервисах, таких как Netflix. Выбор шоу и фильмов на Netflix в Великобритании не будет таким же, как в Канаде, из-за различий в лицензировании контента в каждой стране. С NordVPN вы можете просматривать выбранный контент в другой стране. Это будет эффективно работать с такими сервисами, как Netflix, Hulu, BBC, Disney +, HBO и другими, которые имеют контент для конкретной страны.

Используйте высокую скорость соединения

Когда вы используете VPN, вы зависите от скорости вашего подключения к VPN-серверу, а не от скорости, за которую вы платите своему интернет-провайдеру. Это означает, что вам нужно максимально быстрое соединение, поэтому вы не ограничиваете скорость загрузки и выгрузки. NordVPN уже приступил к обновлению своих серверов со скоростью 10 Гбит / с, чтобы поддерживать максимально возможную скорость в своей и без того быстрой сети серверов. Это будет важно, если вы смотрите фильмы или играете в онлайн-игры. Без быстрого подключения вы можете попробовать буферизацию в фильмах или повысить пинг в играх.

Блокировать рекламу

Блокировка рекламы через VPN более эффективна, чем использование расширения для браузера. Когда вы используете VPN, вы блокируете фактические IP-адреса рекламных служб, которые пытаются отправлять рекламу в ваши браузеры. Поскольку он проходит через вашу VPN, функции блокировки рекламы также могут работать в приложениях или играх, которые показывают вам рекламу. Блокируя рекламу, вы также сокращаете время загрузки веб-сайтов. Умный блокировщик рекламы NordVPN – лучший способ блокировать рекламу с помощью VPN.

Преимущества NordVPN:

6 одновременных подключений устройств

24/7 поддержка в чате

Оптимизирован для Smart TV

Доступ к 5500+ высокоскоростной сети серверов

Рекламный блок

Защита от вредоносных сайтов

Расширенные алгоритмы шифрования

Функция SmartPlay для непрерывной потоковой передачи

Аудированная услуга без ведения учета

30-дневная гарантия возврата денег

Недавний AV-тест Он смог доказать, что NordVPN – самый быстрый VPN на рынке. Скорость – это одно, но многие пользователи VPN озабочены конфиденциальностью. NordVPN также прошел сторонний аудит на предмет своей политики отсутствия логов. Это означает, что вы можете быть уверены, что компания не ведет журналы данных о ваших просмотрах. За 3,71 доллара в месяц пользователи будут иметь доступ к более чем 5 500 сетям серверов, множеству протоколов VPN на выбор, множеству серверов (P2P, Double VPN, Obscure Servers, Onion over VPN, выделенные IP-серверы), DNS Resolver, A CyberSec функция и многое другое. Это один из самых дешевых вариантов предоставления такого большого количества рабочих мест в отрасли.

NordVPN – это безопасный VPN, который вы можете попробовать с 30-дневной гарантией возврата денег. Для тех, кто ищет дешевые VPN-сервисы в 2021 году, это один из лучших вариантов.

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