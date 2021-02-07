Как запрет на допинг в России повлияет на автоспорт

В результате запрета страны на международные виды спорта российские гонщики должны будут соревноваться под нейтральным флагом в течение следующих двух сезонов.

Новичок Формулы 1 Никита Масебин, одно из многих ограничений, наложенных на российских пилотов, не смог вывесить свой национальный флаг.

Решение арбитражного суда в декабре в отношении российских спортсменов, участвующих в чемпионате мира по играм, эквивалентно решению Российской автомобильной федерации Motorsport Australia.

Решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), поддержанное КАС, наложило ограничения на то, как российские спортсмены могут быть представлены в течение следующих двух лет.

России запретили заниматься международными видами спорта на четыре года после того, как Вада одобрил рекомендацию о признании Русады несоответствующей Всемирному антидопинговому соглашению.

Четырехлетний запрет был сокращен до двух CAS, но были ограничения для международных спортсменов.

Изначально расследования были начаты в ответ на обвинения в допинге в преддверии зимних Олимпийских игр 2014 года.

Таким образом, водителям будет запрещено использовать российский флаг или национальный герб страны, например, двуглавого орла, на своей одежде, но они могут сочетать цвета.

Им будет разрешено использовать название «Россия» только в том случае, если оно отображается на видном месте с фразой «нейтральные спортсмены».

Названия Россия, Россия и Российская Автомобильная Федерация запрещены, хотя аббревиатура РАФ разрешена.

Водителям также запрещается вывешивать российский флаг, а гимн России не будет воспроизводиться в случае успеха.

Запрет на воспроизведение гимна в предсоревновательный период на таких мероприятиях, как сентябрьское Гран-при России, сохраняется, хотя зрителям будет разрешено размахивать российскими флагами.

Это решение распространяется на всех россиян, участвующих в чемпионате мира; Формула 1, чемпионат мира по ралли, чемпионат мира по гонкам на выносливость, Формула E и многое другое.