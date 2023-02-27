Как избавиться от рекламы, которая следит за вами в Интернете

Многие из нас согласны с тем, что если мы будем искать какой-либо продукт или услугу в Интернете, реклама этих брендов будет преследовать нас на любых веб-сайтах, на которые мы заходим позже.

С большинством объявлений вы определенно можете жить. Может быть, вы взглянули на фрисби на Target или Amazon, и четыре недели спустя вы все еще видите рекламу фрисби, не говоря уже о том, что день рождения вашего племянника был две недели назад, и вы купили подарки с надписью Marvel или Pokemon в названии.

Преследование из-за рекламы — относительно незначительная проблема — это действительно легкое раздражение. А как насчет рекламы на самом деле, действительно Разве вы не хотите следовать за вами, как те, кто принимает крем от геморроя?

Может быть, вы делитесь своим компьютером или устройствами со своей семьей, или ваши коллеги приходят к вам в офис, и, скажем, у вас в последнее время была плохая неделя. Может быть, вы не хотите, чтобы все замечали, что каждый веб-сайт на вашем устройстве забит рекламой средств от диареи или от педикулеза.

Как избавиться от таких видов рекламы?

К счастью, у вас есть варианты.

Включите функцию «Не отслеживать» в веб-браузере.

Эта функция посылает сигнал веб-сайтам, которые вы посещаете, о том, что вы не хотите, чтобы вас отслеживали. Абдул Рахим, основатель и генеральный директор сайта, сказал, что некоторые сайты могут проигнорировать запрос, а другие — выполнить его. Советы по тестированию программного обеспечения.

Вы сможете найти функцию «Не отслеживать» в настройках браузера, хотя вам, возможно, придется поискать ее. Например, в Chrome он находится в настройках, и оттуда вы можете нажать «Конфиденциальность и безопасность», а затем перейти к файлам cookie и другим данным сайта.

Используйте блокировщик рекламы на своем устройстве.

«Блокировщики рекламы — это программы, которые предотвращают появление рекламы на вашем экране, блокируя код, который веб-сайты используют для ее отображения», — пояснил Рахим. Доступны различные блокировщики рекламы, как в виде надстроек для браузера, так и в виде отдельных программ. READ Красивый изменяющий цвет пользовательский интерфейс Android 12 действительно оправдывает ажиотаж

Многие блокировщики рекламы бесплатны; Некоторые нет. У них могут быть некоторые недостатки, такие как блокировщики рекламы, которые иногда мешают легко перемещаться по веб-сайту. И, конечно же, многие веб-сайты и блоги зарабатывают на рекламе. Теоретически, если бы у всех был блокировщик рекламы, доходы от рекламы для веб-сайтов иссякли бы, и могло бы быть больше платных сетей или меньше веб-сайтов и блогов, поскольку они прекращают свою деятельность.

Но если вы действительно ненавидите рекламу, это определенно стоит рассмотреть.

Используйте разные браузеры для разных действий.

Это личное предпочтение Рахима. Он сказал, что будет использовать один браузер для онлайн-покупок, а другой — для социальных сетей.

«Таким образом, вы можете настроить каждый браузер по-разному, чтобы отслеживающие файлы cookie, используемые разными веб-сайтами, хранились отдельно», — говорит он.

Не используйте Google или Bing.

Да, да, мы все любим Google, и Bing получает много ажиотажа из-за его поисковой оптимизации.

Санкар Гопинатх, директор по цифровому маркетингу в Более быстрые облачные решенияпредлагает не использовать некоторые из самых популярных поисковых систем — по крайней мере, если вы покупаете товары или услуги, которые, по вашему мнению, могут позже преследовать вас рекламой.

«Попробуйте альтернативы Google, такие как DuckDuckGo, в качестве поисковой системы. Они не отслеживают вас для показа целевой рекламы», — сказал он.

Совершайте покупки в режиме инкогнито.

Гопинатх также предлагает эту стратегию. «Используйте режим инкогнито при совершении покупок и выполнении поиска в Google или Bing или любой другой поисковой системе, если на то пошло», — сказал он.

Иногда его называют «приватным просмотром». Во всех основных браузерах есть такая версия. Например, в Safari, если вы используете iPhone или iPad, вы будете искать значок, который выглядит как два квадрата друг над другом. Нажмите на него, и откроется новая вкладка. Затем выберите «Личное» в левом нижнем углу, после чего откроется вкладка «Личное». Поиск специальной кнопки немного отличается, если вы работаете на Mac. Вам нужно будет выбрать файл в левом верхнем углу Safari, а затем нажать «Новый приватный просмотр». READ В 2021 году покупка PS5 может стать более сложной, поскольку теперь она используется для майнинга криптовалюты.

Используя Chrome, найдите три вертикальные точки в правом верхнем углу. Третий элемент внизу должен быть «Новое окно инкогнито». Нажмите на нее, и вы окажетесь там.

Недостаток приватного просмотра в том, что если вы положите вещи в корзину, они не сохранятся Для последующего. С другой стороны, если вы делаете покупки на день рождения жены, детей или кого-то еще, реклама этих товаров не будет появляться позже на экране вашего компьютера или устройства, возможно, предлагая подарки, которые вы собираетесь им подарить. это получается.

И да, видите? Погоня за рекламой не всегда означает, что вы покупаете что-то смущающее, что вы не хотите, чтобы кто-то еще видел. Вы можете купить отличный подарок для кого-то. Вы очень вдумчивы.

Используйте «тревожную кнопку».

Многие браузеры имеют расширения для тревожных кнопок, которые вы можете скачать — по крайней мере, самые важные, такие как браузеры Microsoft Edge, Google Chrome и Firefox.

как один Генератор расширений для Firefox Он формулирует это следующим образом: «Не хотите, чтобы ваш босс заметил, как вы просматриваете веб-страницы в рабочее время? Не хотите, чтобы ваш учитель, одноклассники, сосед по комнате или другие люди видели сайты, которые вы просматриваете? один щелчок по кнопке на панели инструментов быстро скроет все окна браузера Firefox и откроет новое окно с веб-сайтом по вашему выбору — нажмите кнопку на панели инструментов еще раз, чтобы вернуть окна браузера».

Это, конечно, не относится к теме запрета семье или друзьям видеть рекламу — вы будете использовать тревожную кнопку, чтобы полностью скрыть веб-сайт, который вы просматриваете. Но, как говорится, если у вас есть куча странной рекламы, размещенной на веб-странице, или реклама подарка, который вы купили для члена семьи, и вы немного паникуете, для этого есть кнопка. READ Видео: вот тизер обновленного эффекта страха, который скоро выйдет на Switch

Удалить файлы cookie.

Просто для ознакомления, для тех, кто не помнит Что такое файлы cookie Когда дело доходит до веб-сайтов, это небольшие фрагменты данных, которые отправляются в ваш браузер посещаемыми вами веб-сайтами.

Файлы cookie позволяют веб-сайтам запоминать вас. Когда вы входите на веб-сайт, ваше имя пользователя и пароль сохраняются там, поэтому вам не нужно вводить все это из-за файла cookie. Когда вы идете в свою корзину, и у вас есть вещи, которые вы просматривали два дня назад, которые остались в вашей корзине из-за файлов cookie.

Когда вы посещаете веб-сайты, вы можете Выберите, принять или отклонить файлы cookie сказал Михай Энн, вице-президент по маркетингу в ПроСерв ИТПоставщик облачных и ИТ-услуг.

«Некоторые веб-сайты показывают вам текстовое поле внизу, когда вы впервые посещаете их, давая вам возможность принять или отклонить файлы cookie», — сказала она. «Еще один способ очистить файлы cookie — изменить настройки. Например, если вы используете Chrome, откройте браузер, нажмите на три точки в правом верхнем углу и нажмите «Конфиденциальность и безопасность». Вы сможете удалить все файлы cookie или данные. с определенного сайта».

Но давайте будем реалистами. Большинство из нас не стали бы.

Последнее слово в удалении рекламы с вашего компьютера.