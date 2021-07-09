«Как мы это пропустили?»: В тот день, когда Марк Цукерберг узнал о вмешательстве России

книга из Нью-Йорк Таймс Журналисты Шира Френкель и Сесилия Канг пролили новый свет на брифинг по безопасности, на котором генеральный директор Facebook Марк Цукерберг узнал о вмешательстве России в выборы 2016 года.

В отрывке из Уродливая правда: изнутри битвы Facebook за контроль поделился с AxiosФренкель и Канг пишут, что Цукербергу и операционному директору Шерил Сандберг рассказали о деятельности России на встрече в декабре 2016 года, хотя проблемы были впервые обнаружены группой безопасности девятью месяцами ранее, в марте.

В восьмистраничном раздаточном материале бывший начальник службы безопасности Facebook Алекс Стамос признал, что «Facebook хранит информацию, доказывающую, что иностранное правительство пыталось вмешаться в выборы в США», Axios отчеты. Френкель и Канг написали, что служба безопасности компании «раскрыла информацию, которую раньше не знал никто, в том числе правительство США».

Сообщается, что Цукерберг и Сандберг не были «явно расстроены», а генеральный директор сетовал: «О, как мы это пропустили?» В комнате царила тишина, когда руководители «тренируют своего начальника службы безопасности», спрашивая, почему их держат в неведении и «Насколько агрессивны русские?»

Стамос чувствовал, что он «месяцами» пытался бить тревогу о России, признавая при этом, что «никто в компании не знает всей степени вмешательства России в выборы. Цукерберг требовал ответов, а руководители пообещали« выделить свои лучшие таланты и инженерные ресурсы. “к расследованию деятельности России.

В заявлении для AxiosFacebook заявил, что продолжает «бдительно защищать демократию на нашей платформе как здесь, так и за рубежом». Подробнее на Axios.