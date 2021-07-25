Как поделиться паролем Wi-Fi: Android, iPhone, Mac или Windows

хороший хозяин Он всегда предоставляет посетителям доступ к Wi-Fi, но объяснять, к какой сети присоединиться и пароль (если вы помните), может быть утомительным. Может быть, вы Считать Вы помните это, но это не работает, и вы настаиваете, чтобы ваш гость написал это неправильно. Затем до вас доходит, что вы набираете свой пароль электронной почты. Эй, это может случиться с кем угодно.

Есть гораздо более простой способ предоставить вашим гостям возможность подключения к Wi-Fi. Если ваш маршрутизатор предлагает возможность создания гостевой сети, мы рекомендуем это, так как это поможет вам поддерживать больше Безопасный Wi-FiЭто пароль, который вы должны им дать. В любом случае, вот как быстро и легко предоставить доступ к Wi-Fi на разных устройствах.

Как поделиться своей сетью Wi-Fi на iPhone, iPad или Mac

Предоставлено Саймоном Хиллом

Обмен паролями Wi-Fi между устройствами Apple очень прост, но ваш посетитель Он должен быть указан в ваших контактах наоборот. Как только вы окажетесь в списке контактов друг друга, убедитесь, что на ваших iPhone установлена ​​iOS 11 или новее, Mac – macOS High Sierra или новее, а iPad – iPadOS. Вот как поделиться:

Включите Wi-Fi и Bluetooth на обоих устройствах, убедитесь, что личная точка доступа выключена, и убедитесь, что их устройства разблокированы и находятся поблизости. Ваше устройство должно быть подключено к сети Wi-Fi, которой вы хотите поделиться. (Свяжитесь с гостевой сетью, если это то, чем вы делитесь.) Попросите гостя выбрать вашу сеть Wi-Fi из списка опций, доступных на его устройстве. На вашем устройстве появится всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы поделиться своим паролем Wi-Fi. справиться Обмен паролями.

Как поделиться своим Wi-Fi на Android

READ Злонамеренная атака на iPhone по Wi-Fi стала опаснее, чем когда-либо Фотография: Саймон Хилл Не все телефоны Android имеют одинаковое меню настроек, поэтому ваш телефон может выглядеть по-разному. Перейдите в приложение «Настройки» и нажмите «Сеть и Интернет».

На устройствах Android вы можете использовать QR-код для обмена данными Wi-Fi при условии, что соответствующие телефоны или планшеты Работает на Android 10 или новее.. Вот как:

Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети Wi-Fi, которой вы хотите поделиться, и перейдите в НастройкиИ Сеть и Интернет (можно назвать ссылки В зависимости от вашего устройства), затем Вай-фай. Коснитесь шестеренки рядом с вашей сетью Wi-Fi. Нажмите на Вовлеченный Справа вы увидите QR-код на экране. (Возможно, вам придется подтвердить это действие.) Попросите гостя отсканировать QR-код. Вы можете сканировать QR-коды с помощью обычного приложения камеры на большинстве телефонов, включая iPhone. Если у вашего гостя есть телефон Android, перейдите на НастройкиИ ссылки (или Сеть и Интернет), Затем Вай-фай. Прокрутите вниз, чтобы найти, где написано добавить сеть; Рядом с ним вы увидите значок QR-кода. Нажмите на него, и теперь они могут быстро сканировать код. Сканирование кода должно автоматически подключить устройство.

Как найти пароль Wi-Fi в Windows

Раньше Microsoft позволяла вам автоматически обмениваться данными о Wi-Fi с вашими контактами с помощью так называемого Wi-Fi Sense, но это было отменено из соображений безопасности. К сожалению, сейчас Нет быстрого и легкого пути Чтобы поделиться паролем Wi-Fi с устройства Windows. Все, что я могу вам показать, это как найти пароль Wi-Fi в Windows:

Щелкните значок Windows, затем Файл Настройки значок шестеренки слева и выберите Сеть и Интернет. Убедитесь, что вы на условие вкладка в правом верхнем углу, затем выберите Центр коммуникаций и передачи данных. Щелкните свою сеть там, где написано Подключения: Wi-Fi [your network name]. (Это не сработает, если вы подключены через Ethernet.) Выбирать Беспроводные функции во всплывающем окне. выберите файл защита вкладка и выберите Показать персонажей коробка под ключ безопасности сети. Попросите гостя выбрать соответствующую сеть на своем устройстве и ввести найденный вами пароль.

Теперь, когда вы подключили своих гостей, прочтите наши руководства. Как сделать ваш Wi-Fi быстрее и как чтобы обезопасить это.

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