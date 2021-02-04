Как Apple M1 MacBook изменил мое мнение о следующем iPad

Скотт Штайн / CNET



Прошло почти пять лет с тех пор, как я написал страстный рассказ о том, как Устройства Mac и iPad нуждаются в интеграции. Я думал об этих идеях с тех пор … ну, с тех пор, как в 2010 году вышел iPad. Сейчас 2021 год, а iPad и Mac по-прежнему остаются брендом Apple в линейке продуктов премиум-класса. Но слияние идет полным ходом. Это просто серия очень медленных шагов.

Я всегда думал, что iPad был наиболее вероятным путем к моему любимому компьютеру в мире идеалистического будущего. Но я использовал последнюю версию Apple MacBook Air M1 Я изменил свое мнение. Ноутбук, хотя и не интересен дизайном, полностью плавный и мгновенно работает. Это очень близко к идеалу. И даже в модели начального уровня 8 ГБ ОЗУ, которые я пробовал, кажется более чем достаточно, чтобы справиться со всем, что мне нужно.

В M1 Macintosh, с помощью Собственные чипы AppleУкажите на будущее, где грань между Mac и iPad уже очень размыта. Apple, вероятно, анонсирует новые версии iPad Pro весной этого года, после года относительно незначительных изменений в версии 2020 г. Чего мне ожидать? чего я хочу? В мире после MacBook-M1 у меня есть Подумайте об iPad Совсем иначе.

Когда мы идем к новому iPad, вот как MacBook M1 действительно изменил мою точку зрения. Чтобы исказить известную цитату Приписывается Уильяму ГибсонуТо же самое я вижу в компьютерах Apple будущего.

Скотт Штайн / CNET



Что за iPad сейчас, когда Mac тоже быстрый?

Во-первых, я сейчас больше пользуюсь MacBook. Он быстро запускается, не сжимает и не взрывает вентиляторы, а время автономной работы превосходит все. Раньше у iPad была эта функция на Mac, но теперь я начинаю думать … что еще может iPad?

MacBook проще для встреч Zoom. Я могу поддерживать его без чехла и камеры в нужном направлении. Кроме того, я могу играть что угодно, от шоу Zoom в театре до уроки написания. IPad должен признать нашу новую жизнь Zoom, обработку размещения камеры и легкость, с которой браузеры и программное обеспечение могут работать бок о бок и не чувствовать себя ограниченными. На iPad эксперименты по-прежнему кажутся мне очень простой задачей. На MacBook я могу подключить монитор и увеличить экран вдвое.

IPad выигрывает в портативности … в случае с клавиатурой iPad Pro не такой легкий или тонкий, как вы думаете. 12,9-дюймовый iPad выглядит так же, как MacBook Air, но более плотный.

Естественные достоинства IPad – экран и сенсорный экран … как далеко они могут зайти?

У IPad лучший экран, лучшая камера и лучшие динамики. У него есть Face ID, который я люблю больше на домашнем планшете, чем на телефоне. Я предпочитаю смотреть на нем фильмы, даже с квадратным соотношением сторон. Я тоже предпочитаю игры на iPad. И, конечно же, на iPad отличная сенсорная поддержка и поддержка карандашей. Для проектов электронной подписи и редактирования фотографий мне нужно так много приложений и документов, которые я предпочитаю делать на iPad. Макбуки без сенсорного экрана или вставки карандаша иногда заставляют меня чувствовать себя далеким от экспериментов на моем экране. Использование мыши или сенсорной панели не всегда достаточно.

Ожидаются новые модели iPad Технология Mini LED Для расширенного предложения. Экран iPad Pro действительно выглядит великолепно, но OLED-экраны на iPhone по-прежнему выглядят лучше (если они меньше).

Скотт Штайн / CNET



IPadOS нужно переключиться на что-то похожее на macOS

В прошлом году в iPad была добавлена ​​поддержка тачпада и мыши, что существенно повлияло на использование iPad с клавиатурой. С участием Волшебная клавиатура Вложение (или Чехол Logitech) Все наконец-то начинает ощущаться как ноутбук – если хотите.

IPadOS, возможно, никогда не будет выглядеть как Mac, но он должен продолжать развиваться, чтобы соответствовать Mac. Я хочу (и ожидаю) лучшие способы просмотра приложений для многозадачности и, в конечном итоге, настоящую поддержку экрана для вторых экранов (iPad часто зеркалируется сейчас, если конкретное приложение не использует их в своих интересах).

IPad делает приложения более быстрыми и простыми, чем Mac, а это значит, что мои дети могут использовать их быстро. Но на iPad по-прежнему нет нескольких режимов или учетных записей, поэтому дети могут запускать свое собственное пространство … или даже я могу настроить свое рабочее пространство, когда использую один и тот же iPad.

Но больше всего мне нужны лучшие способы доступа к вашим сохраненным файлам. Приложение «Файлы» – это только начало, но я все еще чувствую себя очень ограниченным в том, насколько легко загружать и систематизировать документы, видео и фотографии, а также собирать и делиться с другими по мере необходимости.

Если следующий iPad Pro получит чип M1, почему этого не происходит?

Кажется вероятным, что предстоящий iPad Pro будет иметь процессор, аналогичный последним MacBook … или он получит новый чип A-серии, очень близкий по духу, и он будет фактически чувствовать то же самое. Процессор iPad был чрезвычайно мощным в течение многих лет. Теперь, когда новые Mac показали, на что на самом деле способны чипы M1, почему бы не заставить iPad делать больше – и одновременно справляться с большей многозадачностью?

Нет причин, по которым iPad не должен быть вашим повседневным компьютером. Apple просто нужно удалить оставшиеся тренировочные колеса.