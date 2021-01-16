Канадский новичок Александр Романов впечатляет на льду и за его пределами | Хоккей | Спортивный

Если вы думали, что дебют молодого российского защитника Александра Романова с канадцами был впечатляющим, вы должны были слышать, как он говорил по-английски в пятницу.

Забив гол в 21:30 Ice Time – включая 2:58 в силовой игре и 2:17 вручную – и получив помощь с довольно отрывным пасом Томаса Татара в проигрыше канадцам в овертайме 5-4 против Maple Leaves в среду вечером в Торонто, Романофф провел свою первую видеоконференцию со СМИ в Монреале в пятницу утром из Эдмонтона.

«Я просто хочу напомнить средствам массовой информации, что Александр начинает свое интервью на английском языке, поэтому мы будем отвечать по одному вопросу на каждый вопрос и делать его коротким и четким вопросом, пожалуйста», – сказал Пол Уилсон, старший вице-президент по связям с общественностью Канады, коммуникация, перед началом конференции.

Было два вопроса, которые нужно было повторить, чтобы Романов полностью их понял, но он смог хорошо выразить себя на новом языке.

Тренер Клод Жюлиан рассказал о Романове, который был выбран канадцами во втором туре драфта НХЛ-2018 (всего 38) и последние два сезона провел в составе ЦСКА в КХЛ. «Он на самом деле довольно хорош. Он понимал довольно хорошо и только что поправился. Так что он быстро учился на льду. Он, кажется, тоже быстро учится на льду».

Романов уверенно сыграл ветеранов в своем первом матче Национальной хоккейной лиги, вновь вспомнив дебют Б.К. Собана с канадцами в сезоне 2009-10. Говоря о Собане, он забил колоссальное ледовое время 30:18 для «Нью-Джерси Девилз» в четверг вечером в их поражении в первом сезоне 3–2 по пенальти против «Бостон Брюинз».

Юлиана спросили, как тренер может помочь такому молодому защитнику, как Романов, сохранить эту уверенность, попутно исправляя свои ошибки.

Джулиан сказал: «Есть две вещи». «Как тренер, вы противопоставляете уверенность тщеславию. Он не тщеславен, он очень уверен в себе. Но в то же время вы можете сказать, что когда вы говорите с ним, он действительно хочет учиться, и он хочет совершенствоваться. Таким образом, он уверен в себе, но он также знает, что Здесь есть возможность развиваться в качестве защитника, особенно в этой лиге, поскольку он играет против лучших игроков мира.Так что я думаю, что именно здесь мы его любим, где он сейчас находится, потому что он приходит с этим небольшим хвастовством, но также с пониманием того, что мне еще есть чему поучиться, и он очень заинтересован И учиться. Так что именно здесь, когда ты узнаешь кого-то, ты точно знаешь, где он ».

Романофф также спокоен, спокоен и собран Люк Ричардсон в качестве своего помощника тренера, отвечающего за защиту за канадской скамейкой запасных, того, кто действительно мог бы помочь Собану в первые дни его игры с канадцами.

Когда 21-летнего Романова спросили в пятницу о его любимом защитнике в детстве, он ответил: «Не знаю. Может быть, Эрик Карлсон или Дрю Даути».

Ростовский 208-фунтовый игрок из России сказал, что он был очень взволнован перед своим первым матчем Национальной хоккейной лиги.

«Немного напряженно, потому что я не знаю, что такое НХЛ в реальной жизни», – сказал он. «Но это было хорошо. Это было хорошо».

Когда его спросили о самой большой разнице между КХЛ и НХЛ, Романов сказал: «Он, наверное, быстрее его в КХЛ, чем на чемпионате мира среди юниоров, и его IQ выше».

После матча Романов позвонил родителям в Россию.

«Они действительно мной гордятся», – сказал Романов, ответив на некоторые вопросы российских корреспондентов на родном языке в конце видеоконференции. «Они сказали, что это хорошая игра. Хорошее начало».

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В субботу вечером Романову предстоит серьезное испытание, когда канадцы сыграют с «Ойлерз».



(19:00, SNE / W / P, CITY, TVA Sports, радио TSN 690, 98,5 FM)



Ему предстоит столкнуться с двухголовым монстром Эдмонтона Коннором МакДэвидом и Леоном Драйзителем.

«Для начала это очень хороший вызов», – сказал Романов. «Он очень хорош и очень рад играть против них».

Романов сказал, что самая тяжелая часть его первого матча Национальной хоккейной лиги была его первой сменой.

Он сказал: «Потому что в первую смену я не понимал, где нахожусь». «Это было так быстро. Я немного нервничал, но следующая смена была лучше, лучше и лучше».

Прямо как его английский.

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