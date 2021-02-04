Капитан ВВС готов возглавить первое в своем роде трио бомбардировщиков над Суперкубком.

Капитан ВВС Сара Кусуба готовится пилотировать рейс Super Bowl Air в воскресенье, поскольку B-2 Spirit плывет с базы ВВС Уитмен в Миссури над стадионом Раймонд Джеймс во Флориде, пока звучит национальный гимн.

«Это так захватывающе, я такой скромный», – сказал Кочуба, позывной Gucci. Лиса 13. «Мы определенно готовим нас к этому».

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Формирование в этом году – первое в своем роде Trifecta С тремя бомбардировщиками, взлетающими из разных частей Америки и сближающимися над Мексиканским заливом, недалеко от воздушного пространства Тампы.

«Мы неделями работали над тем, чтобы этот план был очень точным, чтобы мы могли его реализовать», – сказала она. «Итак, мы все собираемся ненадолго вместе, вместе спланировать и снова объединиться».

Наряду с бомбардировщиком Kociuba, B-52 Stratofortress поступает с базы ВВС Майнот в Северной Дакоте, а B-1B Lancer – с базы ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте.

«Поддержка этого мероприятия – большая честь для нашего руководства и ВВС США», – генерал Тим Рэй, командующий. Глобальное ударное командование ВВС, В пресс-релизе. «Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать нации надежность, стойкость и точность наших бомбардировщиков во время этого захватывающего события».

Кочуба согревал всю ее жизнь.

Она обученный пилот B-2, выполнивший более 90 боевых вылетов и налетавший более 1700 часов на пяти различных самолетах.

Перед тем, как пролететь, бомбардировщики должны были встретиться в районе виски – «ограниченном воздушном пространстве».

Она сказала: «Мы вернемся, чтобы присоединиться к очень низкой высоте, очень высокой скорости и очень близко друг к другу в этом районе виски, а затем мы установим время, а затем проведем операцию на верхнем мосту».

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Прежде чем бомбардировщики смогут вернуться на свои базы, потребуется около семи-восьми часов, а это означает, что Кочуба проиграл большую игру между «Тампа-Бэй Буканьерс» и «Канзас-Сити».

«Я не буду смотреть матч, поэтому надеюсь, что перед вылетом не будет спойлеров», – сказала она. “Я посмотрю это дальше!”