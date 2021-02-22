Капсула SS Katherine Johnson Cygnus направляется на Международную космическую станцию

Еще один грузовой корабль направляется к Международной космической станции после вылета из Вирджинии в субботу. Грузовой корабль Cygnus назван в честь СС Кэтрин Джонсон в честь черного математика, который сыграл важную роль в фильме «Скрытые фигуры». Капсула должна прибыть на Международную космическую станцию ​​в понедельник, доставив на станцию ​​около 8000 фунтов припасов, транспортного оборудования и научных материалов.

Некоторые предметы находятся в отгрузка Это поможет астронавтам узнать о потере мышечной массы в эксперименте с использованием червей, проверить качество сна на борту космической станции, испытать экспериментальные методы лечения болезней, модернизировать системы жизнеобеспечения на борту космической станции и испытать оборудование для лунных миссий, среди прочего. Вице-президент Northrop Grumman Фрэнк Демауро сказал, что принято называть каждый космический корабль Cygnus в честь человека, сыгравшего важную роль в космических полетах человека.

Миссис Джонсон была выбрана за ее рукописные отчеты, которые помогли первым американцам отправиться в космос. Джонсон дожила до 101 года и умерла 24 февраля 2020 года. В течение своей жизни она работала в НАСА и его предшественнике, Национальном консультативном комитете по аэронавтике, который работает над ранней космической программой. Некоторые из ее основных вкладов в космические путешествия включают в себя счета, которые помогли Джону Гленну стать первым американцем, совершившим орбиту вокруг Земли.

Запуск капсулы совпал с 59-летием исторической миссии. Другой интересной информацией о запуске было то, что он произошел на острове Уоллопс, примерно в 100 милях от исследовательского центра Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния, где преуспели Джонсон и другие черные математики, появившиеся в «Скрытых фигурах».

Не так давно Россия запустила корабль доставки грузов к Международной космической станции. Это грузовое судно будет последним, кто будет использовать российский стыковочный порт, который будет заменен в ближайшие месяцы.