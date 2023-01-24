Звезду российского тенниса Карена Хачанова раскритиковали за его выступления на Открытом чемпионате Австралии. Фото: Гетти

Российская звезда тенниса Карен Хачанов настаивает на том, что официальные представители тенниса не говорили ему об этом. Открытый чемпионат Австралии Он перестал писать сообщения на объективы камер после того, как его обвинили в «гнусном поступке» в Мельбурн-парке. Хачанов Выход в полуфинал Из четырех турниров Большого шлема во вторник, после победы над травмированным Себастьяном Кордой, американец сошёл с дистанции в третьем сете, уступая 7-6 (7-5), 6-3, 3-0.

Хачанов имеет армянское происхождение и сделал несколько намеков на свои семейные корни, написав послания в поддержку европейской страны на объективах камер после победы на Открытом чемпионате Австралии. 26-летний футболист написал послематчевые сообщения, такие как «Оставайся сильным» и «Продолжай верить до конца. Арцах, подожди!».

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Россиянин выражает поддержку народу Арцаха, страдающему от месячной блокады со стороны Азербайджана. Арцах известен как отколовшееся государство на Южном Кавказе, а его территория признана на международном уровне частью Азербайджана. В спорном анклаве находится Лачинский перевал, единственный сухопутный путь в Армению.

«У меня есть армянские корни со стороны отца, со стороны деда и даже со стороны матери — я наполовину армянин», — сказал Хачанов журналистам после четвертьфинала. «Я просто хотел показать своим людям силу и поддержку. Вот и все».

Действия Хачанова привели Азербайджан в ярость, официальные лица страны осудили его действия и призвали русских к наказанию. Федерация тенниса Азербайджана выступила против 26-летнего игрока в резком заявлении по поводу его сообщений и призвала Международную федерацию тенниса (ITF) объявить ему выговор.

«Карен Хачанов… привлек внимание своим отвратительным поступком», — говорится в заявлении организации. «В письме Федерации тенниса Азербайджана представлены факты и юридические документы, связанные с провокацией против Азербайджана.

История продолжается

Международная федерация футбольных ассоциаций осудила этот поступок и потребовала наказания теннисиста, а также призвала (Международную федерацию тенниса) принять строгие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

18-й посев настаивает на том, что ни один официальный представитель Открытого чемпионата Австралии по теннису не говорил ему прекратить писать письма. «Я ничего об этом не слышал… пока нет», — сказал он.

Хачанов сказал, что травма его соперника по четвертьфиналу Корды не позволила ему получить место в четвертьфинале в Мельбурн Парке. Тем не менее, россиянин чувствует себя уверенно в преддверии солидного полуфинального поединка со Стефаносом Циципасом, который во вторник вечером обыграл чешского неожиданного победителя Иржи Лиску со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 6:4.

«Полуфиналы турниров Большого шлема подряд выглядят великолепно», — сказал после победы Хачанов, занявший 18-е место. «Очевидно, что это не то, как вы хотите закончить матч, и я думаю, что это была очень конкурентоспособная и хорошая борьба до определенного момента.

«Себастьян обыграл одного из моих друзей, Даниила (Медведева), в трех сетах, пять сетов против (Хуберта) Гуркача, так что вы знаете, что он играет в отличный теннис. Я чувствую себя очень хорошо и доволен своей формой и тем, как я соревнуюсь. Я с нетерпением жду полуфинала здесь, в Австралии, впервые. Однажды».

Стефанос Циципас в тесном контакте с мячиком

Соперник Хачанова в полуфинале Циципас оказался в опасной близости от дефолта Во вторник вечером после того, как она в ярости ударила по мячу и чуть не вступила в контакт с ребенком с мячом. Циципас был вызван за «опасное» поведение в третьем сете после потери очка и попадания мяча в заднюю стенку.

Он не заметил, как мальчик с мячом начал двигаться к мячу, почти привязавшись к молодому человеку. В конце концов, мяч не был близок к тому, чтобы попасть в мячик, но матч едва не закончился для Циципаса катастрофой.

Стефанос Циципас был близок к тому, чтобы споткнуться на Открытом чемпионате Австралии. Фото: Гетти/9 канал

В целом, это был редкий страх за третье семя в доминирующем выступлении, предполагая, что он может быть самой большой угрозой для Новака Джоковича, когда он шел к рекордной десятой победе в Мельбурн Парке.

Циципас трижды проигрывал в полуфинале в Мельбурн Парке, в том числе за последние два года, но настаивает, что на этот раз он «другой игрок». На вопрос, думает ли он, что это, наконец, его год, 24-летний игрок сказал: «Я прекрасно себя чувствую в теннисе. Я не думаю, что чувствовал себя так хорошо уже давно.

«Я бы определенно сказал «да». Я сказал это, я другой игрок, я играю по-другому. Мой менталитет другой. Когда я не на поле, я не думаю о плохом, честно, я просто выхожу». там и играй».

На данный момент лучший крупный шлем грека — это финальное выступление на Открытом чемпионате Франции 2021 года, где он проиграл Джоковичу в пяти сетах после победы в первых двух сетах. Циципас станет первой ракеткой мира, если выиграет титул в Мельбурн Парке.

с агентствами

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