Карло Налдони, президент AST Baseball Code: «2021, 30 лет серии А»

Для нас это необычная цель, а не вера, но все это правда. Давайте оглянемся назад: 1) в октябре 1991 года выход в Серию А2; 2) стал IPL после повышения до А1 в сентябре 2005 г. и снова стал А1; 3) не путем добавления в домен регистрации 2016 года в A2, а по усмотрению компании; 4) Сентябрь 2018 г. Снова в промоушене в А1.

Этот наш радостный праздник может показаться кому-то излишним. Мы – компания, работающая в Кодо, часть 1500 душ в муниципалитете Руто, что составляет 12000 человек, и это важно для нас. Если вы думаете, что легко узнать интересующие нас события последних лет, самые важные события, никто точно не передумает. Наше упорство, желание, напор, осознанность и их преодоление и в то же время только поддержание наивысшего уровня стабильности нашей игры.

Мы обязаны этим энтузиазму президентов, президента Роберто Сапоретти, которого мы будем с любовью вспоминать, от менеджеров и основателей, до кассиров Ренцо, всегда по частям, добровольцев, фанатов, которые недавно остались в стороне: Что касается игроков, то я обобщу их в книге Расс Майерс и не скажу много о качествах, выходящих за рамки его атлетизма.

Мы в долгу перед государственной администрацией российского муниципалитета и сменявшими друг друга мэрами, которые всегда поддерживали нас. Здесь мы в долгу перед этими цифрами, даже самыми неясными и забытыми, за эти 30 лет успеха, и этим цифрам мы обязаны всей нашей благодарности и признательности. Covit Permission, мы читаем два события в год, чтобы подтвердить это воспоминание.

А пока мы начинаем год с того, что представляем вам красивый логотип, созданный художниками нашей пресс-службы, который характеризует все усилия нашей компании в 2021 году, и теперь вы приглашены. Чери А.

Президент ASD по бейсболу Кодо Карло Налдони