Карты, показывающие масштабы наводнений в Европе

На этой неделе смертоносные наводнения прокатились по некоторым частям Европы, разрушив здания и погибли более 100 человек. По данным немецких метеорологов и официальных лиц, здесь не было наводнений такой силы уже 500 или даже 1000 лет.
Арвайлерский район
она одна из
Наиболее пострадавшие районы.
Арвайлерский район
она одна из
Наиболее пострадавшие районы.
Газета “Нью-Йорк Таймс
Предварительный анализ спутниковых снимков показывает большие площади затопления рек в западной Германии и соседних странах. В ходе анализа спутниковые снимки от 15 июля сравнивались с изображениями, полученными в июне и июле за последние два года, чтобы показать районы, которые были затоплены, чего обычно не бывает в это время года.
Hagen
В видеороликах в социальных сетях были запечатлены улицы, залитые водой до колен, и жители, погребенные под оползнями.
Провинция Лимбург
Тысячи людей попросили эвакуироваться.
Дюссельдорф
Сотни обращений в пожарные с просьбой помочь с наводнением.
Валкенбург
В четверг вода затопила центр города, заставив людей эвакуироваться и разрушив мост.
Эрфштадт
Обрушилось несколько домов и часть исторического замка.
вассал
Опасения по поводу обрушения плотины привели к эвакуации в четверг. Некоторые люди вернулись в пятницу, когда вода отступила.
Бад-Нойенар-Арвайлер
В приютах находилось около 3500 человек.
Ошибка
Улицы заполнили потоки. Дороги перекрыли поваленные деревья и обломки зданий.
Арвайлерский район
Одна из наиболее пострадавших областей. Власти заявили, что по меньшей мере 50 человек погибли и 1300 пропали без вести.
Провинция Лимбург
Тысячи людей попросили эвакуироваться.
Валкенбург
Центр города был затоплен, вызвав эвакуацию и разрушив мост.
вассал
Опасения обрушения плотины привели к эвакуации.
Hagen
На видео были запечатлены жители, погребенные под оползнями.
Дюссельдорф
Сотни обращений за помощью к пожарным.
Эрфштадт
Обрушилось несколько домов и часть исторического замка.
Бад-Нойенар-Арвайлер
В приютах находилось около 3500 человек.
Ошибка
Внезапные наводнения заполнили улицы и разрушили здания.
Арвайлерский район
Одна из наиболее пострадавших областей. На данный момент 50 человек погибли и 1300 пропали без вести.
Hagen
На видео были запечатлены жители, погребенные под оползнями.
Провинция Лимбург
Тысячи людей попросили эвакуироваться.
Дюссельдорф
Сотни обращений за помощью к пожарным.
Валкенбург
Центр города был затоплен, вызвав эвакуацию и разрушив мост.
Эрфштадт
Обрушилось несколько домов и часть исторического замка.
вассал
Опасения обрушения плотины привели к эвакуации.
Бад-Нойенар-Арвайлер
В приютах находилось около 3500 человек.
Арвайлерский район
Одна из наиболее пострадавших областей. На данный момент 50 человек погибли и 1300 пропали без вести.
Ошибка
Внезапные наводнения заполнили улицы и разрушили здания.
Hagen
В видеороликах в социальных сетях были запечатлены улицы, залитые водой до колен, и жители, погребенные под оползнями.
Провинция Лимбург
Тысячи людей попросили эвакуироваться.
Дюссельдорф
Сотни обращений в пожарные с просьбой помочь с наводнением.
Валкенбург
В четверг вода затопила центр города, заставив людей эвакуироваться и разрушив мост.
Эрфштадт
Обрушилось несколько домов и часть исторического замка.
вассал
Опасения по поводу обрушения плотины привели к эвакуации в четверг. Некоторые люди вернулись в пятницу, когда вода отступила.
Бад-Нойенар-Арвайлер
В приютах находилось около 3500 человек.
Ошибка
Улицы заполнили потоки. Дороги перекрыли поваленные деревья и обломки зданий.
Арвайлерский район
Одна из наиболее пострадавших областей. Власти заявили, что по меньшей мере 50 человек погибли и 1300 пропали без вести.
Источники: анализ затопленных областей, проведенный Геннадием Дончитом, Deltares, с использованием спутниковых данных из Google Earth Engine. Сообщения о пострадавших районах составлены на основании сообщений официальных лиц, местных СМИ и информационных агентств.·Газета “Нью-Йорк Таймс