Карты, показывающие масштабы наводнений в Европе

На этой неделе смертоносные наводнения прокатились по некоторым частям Европы, разрушив здания и погибли более 100 человек. По данным немецких метеорологов и официальных лиц, здесь не было наводнений такой силы уже 500 или даже 1000 лет.





Некоторые города, которые сообщили об ущербе от наводнения







Арвайлерский район она одна из Наиболее пострадавшие районы. Арвайлерский район она одна из Наиболее пострадавшие районы.

Газета “Нью-Йорк Таймс

Предварительный анализ спутниковых снимков показывает большие площади затопления рек в западной Германии и соседних странах. В ходе анализа спутниковые снимки от 15 июля сравнивались с изображениями, полученными в июне и июле за последние два года, чтобы показать районы, которые были затоплены, чего обычно не бывает в это время года.



