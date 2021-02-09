Ее полное имя – Екатерина Петровна Замолодчикова, но ваш отец зовет ее Катей. Этот любимый чудак был впервые представлен Дрэг-рейсинг РуПола Поклонники седьмого сезона в образе входа в русском стиле.

Фактически, наследие Кати стало источником вдохновения для многих подиумов в этом сериале реалити-соревнований.

Катя выступает на сцене во время спектакля «Катя: Помоги мне, я умираю» | Сантьяго Фелипе / Getty Images

Катя Замулодчикова – одна из бывших участниц “RuPaul’s Drag Race”.

Она звезда YouTube и автор книги о продажах для The New York Times. До этого Катя была участницей Дрэг-рейсинг РуПола Сезон седьмой. В знак приветствия вступления в шестой сезон Laganja Estranja Катя вошла в Werk Room в русской одежде и салютом по-русски – «Давай, 7 сезон!»

Для Все звезды 2, Катя так же посмотрела на красный коридор и сказала по-русски «Счастливых голодных игр». В одном из челленджей того же сезона Катя и ее мама, которой по рисунку дали прозвище «Светлана Борисенова», были одеты бабушкой со своей русской дочерью. Они выиграли конкурс красоты с Детоксом и ее сестрой.

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Катя Замулодчикова действительно русская?

Технически она – будущая ведьма-вампир на горных велосипедах. Что касается происхождения, то Катя Замулодчикова – русско-американка. Она даже может говорить по-русски, немного по-французски и еще несколько языков.

Катя – американка, родилась и выросла в Массачусетсе. С момента появления в сериале реалити-соревнований этот исполнитель проводил время, путешествуя по турам и проектам с Legend Skin и Все звезды 3 Победительница Трикси Мэттел.

Это включает серию YouTube с Netflix под названием Мне нравится смотреть, Серия Viceland Шоу Трикси и Кати, Помимо своего самого продаваемого романа, Путеводитель Трикси и Кати по современной женственности.

Теперь фанаты могут найти, как она продвигает свою любовь к России в социальных сетях и в отмеченном наградами сериале WOWPresent, OHhhh.

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Саша Велюр, еще один участник «Дрэг-рейса РуПола», на самом деле жил в России.

Во время одной из серий ХахахаКатя поделилась любовью к другому участнику, побывавшему в России. В конце концов, она стала победительницей 9-го сезона, получив титул «Суперзвезда Америки».

«Это Саша Велюр, она действительно русская», – сказала Катя соведущей. Трикси спросила Mattel, не приедет ли Саша Велюр «на ее вечеринку», но этого не произошло.

«Нет, совсем не потому, что она настоящая русская», – продолжила Катя. «Ну, настоящие русские не продвигают свою ржавчину, потому что русская культура немного странная, особенно поп-культура, потому что тучи связаны с поп-культурой, верно?»

Саша Велюр рассказала о своем опыте участия в ЛГБТК-сообществе, проживая в России. Дрэг-рейсинг РуПола. На самом деле, драг-имя этого исполнителя, «Саша», – это обычное русское прозвище Александра или Александры, согласно Перетащите фанатскую гонку.

Поклонники могут увидеть Катю в новых сериях WOW Present, Хахаха.