Киаран Хайндс великолепен в роли русского солдата, превосходящего по численности дьявола

Ансамбль Fews под руководством скрипачки Джоан Куигли-МакПарланд представляет вечер веселья и необычных развлечений. Отчасти мюзикл, отчасти балет и отчасти поэма — это обогащающий музыкальный и театральный опыт.

Вечер начинается Треугольная шляпа Мануэль де Фалья. Первоначально полный балет, премьера которого состоялась в 1919 году, представляет собой аранжировку семи инструментов Рика Робинсона, созданную как аккомпанемент к фильму Игоря Стравинского. Солдатская сказка. Танцовщица и хореограф Эмили Эйерс добавляет музыке тела. История о похоти и ловушке, и Айерс олицетворяет это с зигзагообразным мастерством. Музыка яркая и раскрывает индивидуальность инструментов и музыкантов: скрипка, перкуссия, контрабас, труба, тромбон, фагот и кларнет.

Второй раздел представляет собой краткую музыкальную историю танго Астора Пьяццоллы, дуэта скрипки и гитары. Менее драматичный и более талантливый музыкант, он стильно задает настроение.

затем приходит Солдатская сказкаЧасовой нравоучительный рассказ Стравинского, вдохновленный русской басней: солдат продает душу дьяволу в обмен на несметное состояние.

Упоминание о русском солдате напоминает о скорости войны на Украине, но это всегда была яркая военная история. Премьера оригинала состоялась в 1918 году, в последний год Первой мировой войны, а озвучил и исполнил Киран Хайндс, и это просто великолепно. Он сбивает с толку, как солдат, злобный, как дьявол, и озорно играет с субтитрами Джереми Сэмса. По пути солдат женится на принцессе; Эйр станцевала его на тщательно продуманной церемонии выздоровления от болезни.

The Band of Musicians идеально фокусируется на драматургии в музыке под руководством Куигли Макпарланда. Для тех, кто любит смотреть (а также слушать) классических музыкантов, просторные кресла в Smock Alley станут отличной обстановкой. Последний сольный барабан напоминает нам, что дьявол превосходит солдата, который в конечном итоге будет побежден. Музыка и война перерезали для нас столетие.

Драма поколения Z с пузырями гнева

Хорошо, что мы мечтаем о новом театре в Дублине до 11 июня.

Внезапно Фионн зовет в квартиру своей сводной сестры. Их мать, бросившая отца Файяда, теперь развелась с отцом Винни и уехала в Слайго. Она не принимает звонки. Мягкосердечный Фионн беспокоится о ней, жестокосердый Файяд чувствует, что их матери 53 года, и она может позаботиться о себе.

То, что разворачивается в этой 60-минутной пьесе, представляет собой картину их дисбаланса в воспитании, когда родитель ставит свои потребности выше своих. Присутствие матерей отражено в запоминающемся голосе за кадром, одержимом ирландской мифологией.

Произведенный LemonSoap Productions и The New Theatre, это спектакль о поколении Z. Эти двадцатилетние парни совершенно комфортно чувствуют себя в новых семьях и с разнообразной сексуальной ориентацией. Они отчаиваются из-за климатического кризиса. Они в отчаянии от кризиса недвижимости. Но больше всего на них влияет запрет матери на любовь. Текст Алтана Прингла умный, веселый и объективный. Режиссер Джулия Эпплби уверенно направляет драматический поток, оставляя достаточно времени, чтобы эмоциональный накал унес домой. Актеры Лаоиз Мюррей и Люк Далтон сияют своей глубиной и детализацией.

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В действии есть тонкие пузыри ярости. Драматург мог бы заниматься этим больше; Эти вдумчивые персонажи и этот вдумчивый писатель чувствуют, что сдерживаются. Поколение Z может быть слишком внимательным.