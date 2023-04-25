Киноклуб: «Снаружи» — The New York Times

Более пяти миллионов украинских детей Они были перемещены После российского вторжения в прошлом году. Двое из них — Андрей и Алиса, покинувшие Украину в возрасте 16 лет весной 2022 года и переехавшие в Будапешт. «В гостях» — это 20-минутное видео Op-Doc, в котором рассказывается о столкновении детства, войны и бесчисленных лишениях, с которыми сталкиваются многие перемещенные молодые люди, включая разлуку с членами семьи, нарушение их образования, проблемы с психическим здоровьем и экономическую нестабильность. .

Что мы можем узнать о влиянии войны в Украине на подростков-беженцев?

студенты

1. Посмотрите короткометражный фильм выше. Во время просмотра вы можете делать заметки с помощью Журнал «Двойной вход в киноклуб» (PDF) Чтобы помочь вам вспомнить определенные моменты.

2. После просмотра ответьте на следующие вопросы:

Какие вопросы у вас остались?

Какие связи вы можете установить между этим фильмом и вашей собственной жизнью или опытом? Почему? Этот фильм напоминает вам что-нибудь из того, что вы читали или смотрели? Если да, то как и почему?

3. дополнительный вызов | Ответьте на главный вопрос в начале этого поста: как подростки-беженцы справляются с войной в Украине?

4. Затем присоединитесь к беседе, нажав кнопку комментария и публикации в поле, которое открывается справа. (К комментариям приглашаются учащиеся 13 лет и старше, хотя учителя младших школьников могут публиковать то, что говорят их ученики.)