Киноклуб: «Снаружи» — The New York Times

Более пяти миллионов украинских детей Они были перемещены После российского вторжения в прошлом году. Двое из них — Андрей и Алиса, покинувшие Украину в возрасте 16 лет весной 2022 года и переехавшие в Будапешт. «В гостях» — это 20-минутное видео Op-Doc, в котором рассказывается о столкновении детства, войны и бесчисленных лишениях, с которыми сталкиваются многие перемещенные молодые люди, включая разлуку с членами семьи, нарушение их образования, проблемы с психическим здоровьем и экономическую нестабильность. .
Что мы можем узнать о влиянии войны в Украине на подростков-беженцев?
студенты
1. Посмотрите короткометражный фильм выше. Во время просмотра вы можете делать заметки с помощью Журнал «Двойной вход в киноклуб» (PDF) Чтобы помочь вам вспомнить определенные моменты.
2. После просмотра ответьте на следующие вопросы:
-
Какие вопросы у вас остались?
-
Какие связи вы можете установить между этим фильмом и вашей собственной жизнью или опытом? Почему? Этот фильм напоминает вам что-нибудь из того, что вы читали или смотрели? Если да, то как и почему?
3. дополнительный вызов | Ответьте на главный вопрос в начале этого поста: как подростки-беженцы справляются с войной в Украине?
4. Затем присоединитесь к беседе, нажав кнопку комментария и публикации в поле, которое открывается справа. (К комментариям приглашаются учащиеся 13 лет и старше, хотя учителя младших школьников могут публиковать то, что говорят их ученики.)
5. После публикации попробуйте прочитать еще раз, чтобы узнать, что сказали другие, а затем ответьте кому-нибудь, опубликовав еще один комментарий. Используйте кнопку «Ответить» или символ @, чтобы напрямую обратиться к этому учащемуся.
6. Чтобы узнать больше, прочтите «Однажды эта война закончится». Режиссер Руслан Федото написал:
Я заканчивал второй семестр магистра документального кино в Будапеште, когда Россия начала тотальное вторжение в Украину. Сотни тысяч беженцев устремились в Венгрию, а я и мои одноклассники пошли на вокзалы, чтобы предложить свою помощь.
Когда я увидел тех, кого выгнали из дома, я задумался, что я могу сделать как режиссер-документалист. Может ли фильм передать то, через что они проходят? Имею ли я право даже пытаться рассказывать их истории? Даже после того, как я закончил этот фильм, эти вопросы все еще не дают мне покоя.
Короткий документальный фильм выше — это моя попытка запечатлеть пронзительную историю двух молодых украинцев, Андрея и Алисы, которые пытаются наладить свою жизнь вдали от дома и без родителей.
Хотите больше видео для студентов? Посетите рубрику нашего киноклуба.
Учащиеся в возрасте 13 лет и старше в США и Великобритании и 16 лет и старше в других странах могут оставлять комментарии. Все комментарии модерируются персоналом Learning Network, но имейте в виду, что как только ваш комментарий будет принят, он будет обнародован.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».