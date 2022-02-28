Кинофестиваль в Глазго отозвал российский фильм о вторжении в Украину | Новости

Кинофестиваль в Глазго исключил два российских фильма из своего предстоящего выпуска после вторжения в Украину.

Фестиваль, который проходит со 2 по 13 марта, Фестиваль Кирилла Соколова потянул Не оглядывайся назад Ладо Кафтания исполнение.

В заявлении фестиваля говорится: «Это решение не является отражением взглядов и мнений создателей этих игр. Мы считаем, что в нынешних обстоятельствах было бы неуместно проводить такие проверки в обычном порядке».

Этот шаг последовал за призывом Украинской киноакадемии от имени украинских профессионалов кино и деятелей культуры о поддержке со стороны международного сообщества.

В пятницу (25 февраля) Госкино Украины опубликовало письмо, адресованное Каннам, Венеции, Карловым Варам и «другим международным кинофестивалям» с призывом бойкотировать российский кинематограф и киноиндустрию.

«Убедительно просим организаторов международных кинофестивалей не допускать участия российских фильмов… в конкурсных и внеконкурсных программах», — сказала она.

Глазго добавил, что анонсирует альтернативные названия в ближайшие дни.

Соколов Не оглядывайся назад — черная комедия, премьера которой состоялась на Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, а также была показана в рамках конкурса «Таллиннские черные ночи». исполнение Он посвящен печально известному серийному убийце советских времен, и его премьера состоялась на фестивале Fantastic Fest в Соединенных Штатах, а затем он был показан в Ситжесе и на Международном кинофестивале в Роттердаме.

Ранее сегодня Стокгольмский международный кинофестиваль заявил, что в этом году, который пройдет с 9 по 20 ноября, российские фильмы, финансируемые государством, не будут показываться.

Шведский фестиваль также объявил, что Украина станет основной страной для фестиваля в этом году с выступлениями, визитами и семинарами. На прошлогоднем мероприятии украинский режиссер Олег Сенцов носорог Он получил награду за лучший фильм на фестивале.