Кирилл Марченко планирует сделать ожидание «Блю Джекетс» стоящим

ТРЕВЕЛ СИТИ, Мичиган. Жарким июньским днем ​​в Далласе Кирилл Марченко услышал свое имя на драфте НХЛ 2018 года.

Он был высоким и стройным нападающим с его телосложением и навыками, позволяющими проецировать силу вперед с преимуществом в атаке. Он не говорил по-английски. Его единственной растительностью на лице были персиковые усы.

«Мое единственное желание сегодня было, чтобы он выбрал одну из команд», — сказал Марченко с помощью переводчика. «Я так счастлив, что Колумб выбрал меня, и это может быть один из лучших дней в моей жизни… и это сбывшаяся мечта».

Это стало мечтой, которую отложили.

«Блю Джекетс» выжидали с Кириллом Марченко

Дебютировав в Континентальной хоккейной лиге за «Югру» (Ханты-Мансийск) во время драфта, Марченко перешел в СКА в Санкт-Петербурге в сезоне 2018/19. Он продолжал взрослеть, пока не был готов оказать влияние в КХЛ, высшей профессиональной лиге России, в следующем сезоне (2019-20).

С семью голами, девятью передачами и 16 очками в 31 игре в качестве нового игрока СКА Санкт-Петербург перспективный игрок «Блю Джекетс» показал достаточно, чтобы «Коламбус» захотел подписать его. Вместо этого, чувствуя давление со стороны команды КХЛ, Марченко согласился на продление контракта на два года, по которому он оставался в России еще на два года.

Он был далеко не идеален для команды «Блю Джекетс» и Марченко, который не хотел откладывать свою карьеру в НХЛ.

Вместо того, чтобы дуться, он блистал в КХЛ со счетом 15-13-28 в 41 игре в сезоне 2020-21, показывая, что он восходящая звезда КХЛ и потенциально игрок НХЛ. В октябре в Санкт-Петербурге СКА предложил новое продление контракта на три года, но Марченко отклонил его.

Он стоял на своем, не подписал и сообщил команде о своем намерении осуществить свою мечту в Национальной хоккейной лиге. Именно так Марченко оказался в списке «Блю Джекетс» этого года на Traverse City Prospects 2022 после подписания прошлой весной двухлетнего контракта на участие в НХЛ.

Марченко исключили из «Блю Джекетс» на прошлый сезон КХЛ

За свое решение Марченко заплатил высокую цену в своем последнем сезоне в КХЛ.

Его ледяное время исчезло.

Несмотря на то, что он забил 12 голов и добавил восемь передач в 39 играх, он играл в основном на четвертом звене и в конечном итоге был отправлен в СКА Санкт-Петербург в ВХЛ, российскую версию Американской хоккейной лиги. Это была разочаровывающая ситуация для Марченко, который сделал свой лучший результат в карьере 15-13-28 годом ранее, но придерживался своего плана в Национальной хоккейной лиге.

Он прибыл в Колумбус в июле для участия в первом лагере развития «Блю Джекетс», а его жена Виктория прибыла через две недели. Они остались до конца лета и теперь ждут его первого шанса выиграть место в ростере НХЛ на тренировочном сборе, который начнется в среду.

Это было долгое ожидание.

Сейчас ему 22 года, и он уже не худой. Его рост 6 футов 3 дюйма, вес 187 фунтов, и он борется за шайбы, как нападающий НХЛ. Он женат, у него окладистая борода, и он быстро учит английский язык. «Блю Джекетс» надеются быстро перенять стиль игры НХЛ, который будет быстрее и безумнее.

Новичок «Блю Джекетс» Кирилл Марченко адаптируется к стилю НХЛ

Две игры в переходном периоде произвели на Марченко хорошее впечатление.

«Он рабочая лошадка», — сказал тренер «Кливленд Монстерс» Трент Фогельхубер, управляющий «Блю Джекетс» в Траверс-Сити. «Он хочет этого и борется за шайбы. И когда он промахивается, он не возвращается. Он (сумасшедший) возвращается туда, чтобы наверстать упущенное. Все это положительные привычки, и мы смотрим на них». больше, чем просто внедрение определенных режимов на данный момент».

Марченко сказал, что уже чувствует себя более комфортно и уверен, что со временем его мастерство станет еще более значимым.

«Сегодняшняя игра была хорошей, но я могу забить больше голов», — сказал Марченко в пятницу после того, как забил свой второй гол на турнире в поражении от «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:2. «Я мог забить два гола (в четверг) и два сегодня, а может и три. Я счастлив, что забил один гол (в пятницу), но я справился лучше и планирую забить еще».

Если да, то он немедленно поборется за роль в «Коламбусе».

«Я ожидаю, что он будет бороться за место», — сказал агент Марк Гандлер, представляющий Марченко. «Как это произойдет? Никто не знает. Трудно сказать, пока вы не увидите, как он соперничает с соперниками в НХЛ, с точки зрения его силы, но, честно говоря, два года назад я думал, что он готов».

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