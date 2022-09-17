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Кирилл Марченко планирует сделать ожидание «Блю Джекетс» стоящим

17 сентября, 2022
Boleslava Sokolova

ТРЕВЕЛ СИТИ, Мичиган. Жарким июньским днем ​​в Далласе Кирилл Марченко услышал свое имя на драфте НХЛ 2018 года.

Он был высоким и стройным нападающим с его телосложением и навыками, позволяющими проецировать силу вперед с преимуществом в атаке. Он не говорил по-английски. Его единственной растительностью на лице были персиковые усы.

«Мое единственное желание сегодня было, чтобы он выбрал одну из команд», — сказал Марченко с помощью переводчика. «Я так счастлив, что Колумб выбрал меня, и это может быть один из лучших дней в моей жизни… и это сбывшаяся мечта».

Это стало мечтой, которую отложили.

«Блю Джекетс» выжидали с Кириллом Марченко

Дебютировав в Континентальной хоккейной лиге за «Югру» (Ханты-Мансийск) во время драфта, Марченко перешел в СКА в Санкт-Петербурге в сезоне 2018/19. Он продолжал взрослеть, пока не был готов оказать влияние в КХЛ, высшей профессиональной лиге России, в следующем сезоне (2019-20).

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