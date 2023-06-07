Китайское воздушное патрулирование с Россией вызывает обеспокоенность Японии по поводу безопасности

ПЕКИН (Рейтер) — Китай завершил второй этап совместного с Россией воздушного патрулирования над западной частью Тихого океана в среду после полетов накануне над Японским и Восточно-Китайским морями, вызвавшими обеспокоенность национальной безопасности Японии.

Южная Корея и Япония подняли в воздух истребители во вторник, когда началось совместное китайско-российское патрулирование в рамках годового плана сотрудничества двух вооруженных сил.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции в Токио в среду, что полеты вызывают «серьезную озабоченность» для национальной безопасности Японии, и эта озабоченность была передана Китаю и России по дипломатическим каналам.

«Такие частые совместные полеты стратегических бомбардировщиков двух стран в окрестностях нашей страны свидетельствуют о расширении деятельности в окрестностях нашей страны, и ясно, что они предназначены для произвольных действий в нашей стране», — сказал Мацуно. официальный представитель правительства. Он сказал.

Во вторник Южная Корея приползла с истребителями после того, как четыре российских и четыре китайских военных самолета вошли в зону ПВО на юге и востоке Корейского полуострова.

Японские военные заявили, что подняли в воздух истребители после проверки того, что два российских бомбардировщика присоединились к двум китайским бомбардировщикам над Японским морем и во вторник вместе влетели в Восточно-Китайское море.

Последний раунд совместного воздушного патрулирования стал шестым, проведенным Россией и Китаем с 2019 года, и проходит в период обострения напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку и Китай, и США активизировали военную активность в регионе.

(Отчетность Альби Чжана и Райана Ву в Пекине и Сатоши Сугиямы в Токио; под редакцией Саймона Кэмерона-Мура)