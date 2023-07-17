Китай активизирует военные учения с Россией на фоне санкций США

Президент Китая Си Цзиньпин сопротивляется пересечению красных линий Вашингтона в отношении вооружения российской военной машины в Украине. Но это не помешало Китаю подойти к московской армии иначе: непосредственное участие.
В прошлом году вооруженные силы Китая и президента России Владимира Путина совместно провели шесть совместных военных учений, причем наибольшее количество данных датируется двумя десятилетиями.
Это составляет две трети всех учений Китая с иностранными вооруженными силами в 2022 году, согласно данным, собранным Центром изучения военных дел Китая при Национальном университете обороны США (NDU).
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