Китай запускает метеорологический спутник и совершает полеты в обход запретной для полетов зоны на север Тайваня.

ПЕКИН/ТАЙПИ (Рейтер) — В воскресенье Китай запустил метеоспутник, поскольку гражданские самолеты изменили маршруты, чтобы избежать бесполетной зоны над северным Тайванем, введенной Пекином из-за возможности падения ракетных обломков.

Министерство транспорта Тайваня заявило, что Пекин первоначально сообщил Тайбэю, что введет бесполетную зону с воскресенья по вторник, но позже заявил, что этот период был сокращен до 27 минут в воскресенье утром после протеста Тайваня.

Объявление о запрете полетов обеспокоило регион вскоре после того, как Китай начал новые военные учения над Тайванем, который Пекин считает суверенной китайской территорией.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, главный подрядчик Китая по космической программе, сообщила, что метеорологический спутник Fengyun 3G был успешно запущен из северо-западной провинции Ганьсу в 9:36 утра (01:36 по Гринвичу).

Затем спутник вышел на заданную орбиту, сказал подрядчик, назвав запуск «полным успехом». Fengyun 3G — спутник на низкой околоземной орбите, предназначенный для отслеживания осадков.

Он не назвал траекторию полета ракеты Long March 4B со спутником, но время совпадает с более ранним заявлением Китая о запретной для полетов зоне.

Китай заявил, что неправильно называть его бесполетной зоной, хотя Тайвань выпустил Уведомление для летчиков, или НОТАМ, в котором используется фраза «воздушное пространство заблокировано из-за полетов».

Министерство обороны Тайваня заявило, что некоторые обломки ракетного пуска упали в «зоне предупреждения» у северного побережья острова, но это не повлияло на территориальную целостность Тайваня.

Рейсы в Тайвань, Китай, Тайвань, Южную Корею, Тайвань и Японию и обратно были среди тех, кто совершал кругосветное путешествие по региону в воскресенье утром, согласно маршрутам, отслеживаемым на Flightradar24.

Нормальные траектории полета возобновились вскоре после 10:00 (02:00 по Гринвичу).

Район расположен в районе над Восточно-Китайским морем немного к северо-востоку от Тайваня, где обычно наблюдается интенсивное гражданское воздушное движение.

История продолжается

Управление гражданской авиации Тайваня сообщило, что за один час, начиная с 9:00 (01:00 по Гринвичу), 33 рейса были вынуждены изменить маршруты, что добавило дополнительные 5-10 минут полета.

Китай осудил то, что он назвал ажиотажем вокруг китайской космической деятельности и попыткой обострить конфронтацию через Тайваньский пролив.

(Отчетность Бернарда Орра и Бена Бланшара; редактирование Уильяма Малларда)