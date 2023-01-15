Классические фильмы о Бонде появляются в «Из России с любовью»

Фильмы «Бонд» — один из тех блокбастеров, где есть «Назад в Будущее», «Звездные войны» и «Индиана Джонс» нужно было увидеть до того, как человек повзрослел, чтобы испытать настоящую ностальгию. Даже фильмы с рейтингом R соответствуют этой категории так же, как фильмы «Терминатор» или «Робокоп». Вспомните, что именно познакомило их с сериалом, будь то бабушкина VHS-библиотека, канал AMC после сна или старые добрые времена просмотра Blockbuster в прокате на выходные. связанных с ними счастливых воспоминаний. С ними.

Я точно не помню, когда впервые посмотрел классические фильмы о Бонде. Я, вероятно, видел их во время одного из моих летних каникул в начальной школе, когда я погрузился в кроличью нору старых фильмов в умирающем блокбастере, фильме, который впервые привлек меня ведрами попкорна для микроволновки. Тем не менее, я помню, что шпионские триллеры 1960-х годов казались невероятно скучными и шаблонными, с очень небольшим количеством действия. Я воспроизвел большинство фильмов на портативных DVD-плеерах, которые я бы убил, чтобы снова заполучить их.

Фильмы, как и почти все романы, обязательные для чтения в старшей школе, становятся более увлекательными, если пересматривать их позже. Шон Коннери создал идеальный шпионский архетип, а напряженность холодной войны и нюансы того времени не давали им соскучиться. Кстати, моим любимым был фильм 1963 года «Из России с любовью». Во втором фильме о Бонде был захватывающий сюжет о советском и британском шпионе, которого играла преступная организация «Спектр» в Турции 1960-х годов, со взрывным финальным актом, заставившим пресного и несколько скучного доктора Но пристыдиться.

Я освещал различные адаптации классических фильмов в играх, которые оказались такими же хорошими, как «Воины» от Rockstar и «Крестный отец» от EA. Хотя фильм «Из России с любовью» связан с фильмом 1963 года «Большой побег», он определенно является самым старым фильмом, если не самым старым фильмом, который был адаптирован в виде видеоигры. Игра от EA вышла вслед за успешной игрой издателя «007 по принципу «все или ничего» в 2003 году. Хотя приключение Пирса Броснана о Бонде заслуживает еще одного обзора, «Из России с любовью» — мой фаворит, учитывая его вступительные усилия. мужество красочного фильма о Холодной Коннери Бонде.

Прямая адаптация сюжета фильма с несколькими щелчками новых действий, чтобы оживить ситуацию, игра следует за Бондом (которого играет Шон Коннери в его последнем выступлении) в миссии в Турции, чтобы найти советскую шифровальную машину, красивого советского агента. и ужасающий убийца Спектра с дорогой.

Сочетание вождения и стрельбы составляет темп игры, с редкими миссиями, в которых вы используете свой картонный реактивный ранец Thunderball и дымовые машины (мне нравится этот ретро-стиль).

Стрельба на самом деле кажется очень отзывчивой и точной для игры ее возраста. Приблизьте перекрестие, чтобы выстрелить в голову, и достигните «моментов связи», выполняя трюковые выстрелы и уничтожая стандартные элементы в стиле Бонда. К вождению нужно немного привыкнуть, так как оно немного жесткое и по какой-то причине расположено по центру слева от камеры, а игра виновна в шестом консольном грехе многократного повторного использования окружения для экономии памяти.

У вас есть система инвентаря, которая позволяет вам выбирать из нескольких подходящих для периода оружия и гаджетов, таких как лазерные часы и крюки для захвата, с несколькими творческими случаями, побуждающими вас использовать их вместо пылающего оружия. Конечно, разблокируемые улучшения и костюмы помогут вам играть так, как вы хотите. Смокинг на российской военной базе? Совершенно нормально.

В целом, было очень весело испытать этот эмоциональный возврат к классической игре о Бонде, и еще более удивительно видеть, что она так хорошо выдерживает игру, которой более 15 лет, основанную на фильме, которому почти 60 лет.

From Russia with Love доступна на PS2, Xbox и GameCube.

[email protected]