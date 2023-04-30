Когда Андрей Тарковский пил с Акирой Куросавой

Имена Андрея Тарковского и Акиры Куросавы навсегда должны звучать в ушах любого любителя кино. Из России и Японии, соответственно, среди легенд кино, сняли многие из самых важных и признанных критиками фильмов всех времен.

В статье, написанной Куросавой для Асахи Шинбун газета, первоначально опубликованная 13 мая 1977 года. Икона японского кино вспоминает, как впервые встретил своего российского коллегу во время визита в Советскую Россию, когда его также заметили на съемках классического научно-фантастического фильма Тарковского 1972 года. солярис.

Куросава сказал о Тарковском: «Он был маленького роста, худенький, на вид немного тщедушный, и в то же время исключительно умный, необычайно проницательный и чувствительный». Синефилия за гранью). Куросаве посчастливилось попасть на превью солярис После посещения дорогой киносъемочной площадки.

реклама реклама

О предварительном просмотре он написал: «У меня сжалось сердце от желания как можно скорее вернуться на Землю. Мы наслаждались чудесным прогрессом науки, но куда он в конце концов приведет человечество? Этот фильм вызывает чувства. чистого страха в наших сердцах. Без него это не был бы фильм». Научная фантастика — это больше, чем дрянная фантастика. Эти идеи приходили и уходили, пока я смотрел на экран».

Далее Куросава описал великий момент между ним и Тарковским, который «обычно не пил», что привело к тому, что Тарковский изо всех сил пропищал партитуру для темы «Семь самураев».

«Когда фильм кончился, он стоял и смотрел на меня, как будто стесняясь. Я сказал ему: «Очень хорошо. Это вызывает у меня настоящий страх. Тарковский застенчиво, но счастливо улыбался». И мы жарили водку в ресторане на Кино институт. Тарковский, который обычно не пьет, выпил много водки и дошел до того, что выключил динамик, из которого в ресторан влилась музыка, и запел самурайскую тему из Семь самураев во весь голос».

Куросава не мог не подпевать Тарковскому, «будто соревнуясь с ним». Затем он пронзительно заявил, что в тот момент он был «так счастлив найти себя живущим на земле». Это был опыт группового просмотра солярисПросмотр его в предварительном просмотре, а затем выход с его создателем произвели глубокое впечатление на японского режиссера.

Куросава отметил, что это счастье сочетается с чувством ужаса и пустоты, которые внушает фильм».солярис Зритель это чувствует, и даже один этот факт говорит нам о том, что солярис Не обычный фантастический фильм. Это действительно в каком-то смысле вселяет ужас в наши души. Он находится под полным контролем глубочайших видений Тарковского».

Это отличная история — услышать о двух легендах кино, которые собрались вместе, чтобы отпраздновать две свои работы. Хотя фильмы Куросавы и Тарковского трудно понять, слышать это в реальных человеческих ситуациях, подобных этой, действительно горько, и, как заключил Куросава, «у тех, кто готов объяснить все об их фильме, не может быть светлого будущего».