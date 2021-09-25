Когда поступит в продажу iPhone 13? Ну тебе нужно немного подождать

Фото : Яблоко

Начались предзаказы на iPhone 13 Больше недели назад, и если вы не получили свой заказ раньше, удачи. Огромный спрос на последние модели iPhone привел к увеличению расчетного времени зарядки Apple с течением времени. Хотя ожидалось, что сроки поставки некоторых устройств в середине сентября начнутся раньше, для некоторых моделей теперь они продлятся до ноября, а это значит, что вам лучше поторопиться и заказать сейчас, если вы хотите увидеть свой новый телефон перед праздниками.

По крайней мере, на данный момент самым быстрым вариантом, похоже, является iPhone 13 Mini, поставка которого запланирована на 13 октября. на ближайшем. Но если вы смотрите на iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max, вам повезет больше: ориентировочная дата доставки этих устройств – 2 ноября. .

Если вы нервничаете по поводу того, когда ваш iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max прибудет к вам, не бойтесь – мы составили удобное руководство для каждой модели, цвета и конфигурации ниже. . Однако имейте в виду, что, хотя все эти оценки были взяты с веб-сайта Apple, ваше местоположение может повлиять на ожидаемое время доставки. Эти даты могут меняться – и менялись часто.

Хотя телефоны по большей части доступны для получения в магазине, получение их лично может быть плохим делом, если Фотографий Из отчетов о круглых линиях и спотовых продажах в пятницу не было никаких указаний.

Когда поступит в продажу iPhone 13 Mini?

розовый цвет:

128 ГБ: 13 октября -15-е

256 ГБ: 13-15 октября

512 ГБ: 13-15 октября

синий:

128 ГБ: 13-15 октября

256 ГБ: 13-15 октября

512 ГБ: С 13 по 15 октября

полночь:

128 ГБ: 13-15 октября

256 ГБ: 13-15 октября

512 ГБ: 13-15 октября

Звездный свет

128 ГБ: 13-15 октября

256 ГБ: 13-15 октября

512 ГБ: 13-15 октября

красный

128 ГБ: 13-15 октября

256 ГБ: 13-15 октября

512 ГБ: 13-15 октября

Когда поступит в продажу iPhone 13?

розовый цвет:

128 ГБ: 14 октября -19

256 ГБ: 14-19 октября

512 ГБ: 14-19 октября

синий:

128 ГБ: 14-19 октября

256 ГБ: 14-19 октября

512 ГБ: 14-19 октября

полночь:

128 ГБ: 14-19 октября

256 ГБ: 14-19 октября

512 ГБ: 14-19 октября

Звездный свет

128 ГБ: 14-19 октября

256 ГБ: 14-19 октября

512 ГБ: 14-19 октября

красный

128 ГБ: 14-19 октября

256 ГБ: 14-19 октября

512 ГБ: 14-19 октября

Когда поступит в продажу iPhone 13 Pro?

Серебряный

128 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

256 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

512 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

1 ТБ: 26 октября – ноябрь. 2

графит

128 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

256 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

512 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

1 ТБ: 26 октября -Ноя. 2

Пошел

128 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

256 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

512 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

1 ТБ: 26 октября – ноябрь. 2

Сьерра Блю

128 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

256 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

512 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

1 ТБ : 26 октября – ноябрь. 2

Когда поступит в продажу iPhone 13 Pro Max?

Серебряный

128 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

256 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

512 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

1 ТБ: 26 октября – ноябрь. 2

графит

128 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

256 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

512 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

1 ТБ : 26 октября – ноябрь. 2

Пошел

128 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

256 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

512 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

1 ТБ: 26 октября – ноябрь. 2

Сьерра Блю

128 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

256 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

512 ГБ: 26 октября – ноябрь. 2

1 ТБ: 26 октября – ноябрь. 2