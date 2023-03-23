Количество игроков в «Наследии Хогвартса» резко сократилось

Несмотря на то, что казалось продолжающейся войной между трансгендерами и их союзниками, они попросили игроков бойкотировать Наследие Хогвартса И тысячи людей покупают, играют и транслируют игру в любом случае, любая первоначальная шумиха, похоже, полностью утихла. когда Наследие Хогвартса Выпущенный в феврале, он занял четыре самых продаваемых места в Steam и Играло более 800 тысяч человек В первые выходные.

Теперь большинство хардкорных защитников игры, кажется, разочаровались в ней всего через месяц после выпуска. На прошлой неделе партнер Twitch DaydreamerDan подчеркнул тот факт, что количество активных пользователей Наследие Хогвартса Количество игроков упало с почти 900 тысяч до 75 тысяч, а аудитория Twitch упала с 1,2 миллиона до 16 тысяч.

«Я не трансфоб, я просто хочу жить в Хогвартсе!» Черт возьми, Гарри пришлось прожить там 7 лет, а 90% из вас не смогли прожить и 2 месяцев pic.twitter.com/9zAzA5g5yY -? Мечтатель Дэн Live! (Саудовский MC) 18 марта 2023 г.

По данным сайта аналитики и статистики Twitch Солигнум, зрители и зрители продолжают оставлять игру позади. Только 25,3% Триггеры Steam Завершите основной сюжет игры и получите достижение «Чемпион Хогвартса», Подвиг, который, как говорят, займет всего 20-30 часов.

Для сравнения, в прошлом году Элден кольцо Прохождение основного сюжета занимает почти в три раза больше времени, но аналитика Twitch показывает Гораздо более медленное снижение Как для стримов, так и для зрителей. От 13 до 27 процентов Триггеры Steam Они получают достижения за одну из трех его концовок.

Элден кольцо это одна из многих ролевых игр, которые он цитировал Наследие Хогвартса Защитники Твиттера утверждают, что низкий процент завершения не является исключительным Поттер Заголовок. Другие отмечают, что такие игры намного сложнее, и поэтому на их прохождение уходит больше времени, или что в них больше миссий и побочных квестов, которые могут удерживать игроков на более длительный период. Несмотря ни на что, такое резкое падение Наследие Хогвартса Проценты после всего лишь одного месяца смущают в лучшем случае.

перед выпуском Наследие ХогвартсаМногие призывали к бойкоту Гарри Поттер Комментарии Дж.К. Трансфобия Роулинг, а также безудержный антисемитизм внутри игры. Ожидалось, что этот запрос встретит сопротивление со стороны тех, чье желание обойти виртуальные заклинания Хогвартса, казалось, имело приоритет над реальными жизнями людей, и многие утверждали, что хотели поддержать разработчиков игры, но это также пошло боком.

Кажется, привлекательность Хогвартса не выдерживает испытания временем. Возможно, другие фэнтезийные ролевые игры, которые не кладут деньги в карманы TERF, являются лучшими инвестициями.

(Избранное изображение: Warner Bros. Interactive Entertainment)

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