Команда Haas F1 отказывается от российского гонщика Никиты Мазепина после того, как страна вторглась в Украину

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Команда Haas F1 объявила в субботу, что расторгла контракт российского гонщика Никиты Мазепина и спонсора «Уралкалия» после вторжения России в Украину, в результате чего Мазепин остался без поездки на сезон Формулы 1 2022. Мазепин, 23-летний гонщик из Москвы , будет соревноваться за команду в 2021 году.

Мазбин получил спонсорскую поддержку от российской компании по производству удобрений «Уралкалий», которая принадлежала его отцу, Дмитрию Мазепину, через его компанию «Уралхим». Мазепин Старший является видным бизнес-деятелем в России и был одним из многих бизнес-лидеров страны, которые встречались с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить санкции, введенные против страны после их вторжения в Украину. По данным ESPN.

После вторжения России в УкраинуКоманда Haas F1 сняла с машины знак российского флага в последний день предсезонных тестов в Барселоне. Теперь Haas F1 приняла меры по полному исключению Мазепина и Уралкалия из своей команды.

Мазепин должен был остаться в Формуле-1 в этом сезоне, прежде чем его исключили из команды. По словам Лоуренса Эдмондсона из ESPNНа этой неделе FIA объявила, что разрешит российским и белорусским гонщикам участвовать в санкционированных FIA международных автоспортах при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом и согласятся не поддерживать вторжение России в Украину.

«Хотя я понимаю трудности, решение FIA, а также мое постоянное желание принять условия, предложенные для продолжения, были полностью проигнорированы, и в этом одностороннем шаге не было соблюдено никакого процесса», Читать заявление Мазепина. «Тем, кто пытался понять, моя вечная благодарность.

«Я дорожу своим временем в Формуле-1 и искренне надеюсь, что мы снова сможем быть вместе в лучшие времена. В ближайшие дни мне будет что сказать».

Первый сезон Мазепина в Формуле-1 не был удачным, так как он был не лучше 14 в Баку и не смог финишировать в пяти гонках на пути к 21-му месту в итоговой таблице чемпионата мира.