Комплект для переоборудования электронного велосипеда Boost обеспечивает гладкую и сдержанную мощность

На рынке есть несколько комплектов для переоборудования электровелосипедов, каждый из которых предлагает способы электрификации ваших существующих колес. Boost появился как вариант с более гладким и простым способом ведения дел, чем у некоторых его конкурентов. Вместо проводов к модулям управления, аккумуляторному оборудованию и датчику Холла почти все необходимое оборудование интегрировано в изготовленный на заказ двигатель задней ступицы. Все остальное, тем временем, содержится в круглом батарейном блоке, который находится внутри флягодержателя или чего-то подобного, и привинчен к нижней части трубки.

В то время как, например, Swytch продает вам специальное переднее колесо для установки на велосипед, Boost идет полностью сзади. Это означает, что первоначальная установка немного более интенсивна, так как вам нужно будет добавить свою кассету, установить цепочку на цепочку и хорошо сделать все аналоговые вещи. Или, вы знаете, попросите техников в вашей местной мастерской по ремонту велосипедов сделать это за вас, если вы так же рискованны, как я, инженером. Но после этого все, что вам нужно сделать, это прикрутить клетку к клетке для бутылок и привязать провод, идущий от заднего колеса к нижней трубе, и все готово.

Он без экрана, и отчасти это связано с тем, что все датчики крутящего момента встроены в двигатель, а также для снижения затрат. Пользователи, если им нужно, могут подключиться к сопутствующему приложению, где они могут настроить помощь по питанию в режимах Eco или Boost. Вы также получите опцию короткого увеличения оборотов, которая поможет вам отъехать от пробки, которая увеличивает обороты двигателя на очень короткий период. Приложение также имеет режим приборной панели, поэтому, если вы закрепите свой телефон на руле, вы сможете отслеживать свою скорость, расстояние и уровень заряда батареи.

А в самой батарее есть порт USB-A, спрятанный под пылезащитной крышкой, что позволяет заряжать устройство или заряжать комплект освещения с питанием от USB во время езды.

Так как Boost был установлен сегодня на Cycle Show в Великобритании, я попробовал его, позвонив в турбо-тренажер. Я обнаружил, что это не заняло много времени, прежде чем уровень ускорения, предлагаемый в эко-режиме, показался мне более чем достаточным, чтобы ездить по городу каждый день. Когда был активирован режим ускорения, сразу почувствовалось, что мощности достаточно, а эта опция вам понадобится только тогда, когда вы имеете дело с крутыми холмами и т. д.

с точки зрения ценообразования, укрепляет В настоящее время он доступен в Великобритании и стоит 695 фунтов стерлингов при установке в местном магазине велосипедов. Если вы хотите заняться установкой самостоятельно, вы также можете приобрести комплект за 645 фунтов стерлингов, хотя компания также предлагает комплект двигателя и аккумулятора для людей, которые могут собрать свои собственные колеса. Это определенно интересный поворот в комплектах для переоборудования электронных велосипедов, и мне было бы очень интересно попробовать это на себе в будущем.