Космическая станция повернулась на 540 градусов, затем перевернулась вперед. Что случилось, когда Наука пришвартовалась

29 июля Международная космическая станция неконтролируемо повернулась на 540 градусов, когда модуль “Наука”, недавно пришвартованный к космической станции, запустил двигатели из-за ошибки в своей программе. НАСА сообщило в твиттере, что это событие было непреднамеренным и неожиданным, и сместило Международную космическую станцию ​​на 45 градусов.

Сегодня утром после стыковки аппарата “Наука” в @космическая станция, в 12:45 по восточному времени непреднамеренно и неожиданно станция начала стрелять, сместив станцию ​​на 45 градусов. Восстановительные работы восстановили ситуацию, и экипажу ничего не угрожает: pic.twitter.com/jFlDZD7ZHp– НАСА (@NASA) 29 июля 2021 г.

Однако в подробном интервью с Нью-Йорк ТаймсПо словам Зебулона Сковилла, ответственного руководителя полета в Центре управления полетами, на самом деле поворот составлял полтора оборота, то есть около 540 градусов. Сковилл подчеркнул, что на борту космической станции нет опасности для космонавтов.

Исходя из интервью, вот последовательность событий:

21 июля с космодрома Байконур в Казахстане был запущен российский модуль Международной космической станции – ракета «Протон-М Наука». “Наука” будет служить научной лабораторией, стыковкой для будущих космических кораблей и будет служить воздушным шлюзом для безопасного выхода космонавтов в открытый космос.

29 июля в 8:29 по хьюстонскому времени «Нока» пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла успешно.

29 июля в 11:34 по хьюстонскому времени Сковилл увидел, как загорелся предупреждающий знак в Центре управления НАСА в Хьюстоне. Он показал только две строки кода, говорящие о том, что что-то не так и ISS потеряла «контроль над ситуацией». Пусковые двигатели превзошли огромные гироскопы, совершающие 6000 оборотов в минуту, чтобы обеспечить устойчивость Международной космической станции.

Коллеги Сковилла из Российского центра управления полетами сказали ему, что только наземная станция в России может передавать команды в Науку, где она настроена таким образом. Постоянно вращаясь вокруг Земли, Международной космической станции потребуется 70 минут, чтобы пролететь над Россией, чтобы получить команду.

По словам Сковилла, поскольку Наука пристыковалась к нижней части МКС, когда она пыталась двигаться, она потянула заднюю часть МКС, подталкивая себя вперед вверх. И вскоре скорость вращения достигла 0,56 градуса в секунду.

Сковилл объявил о «аварийной ситуации на космическом корабле», в результате которой были активированы дополнительные антенны по всей территории Соединенных Штатов, чтобы команда управления могла общаться с астронавтами на борту Международной космической станции.

Команда управления с Земли передала команды на привязку солнечных батарей к Международной космической станции. Космонавты выключили радиаторы. Астронавты на Международной космической станции не сообщили о каких-либо заметных изменениях, поскольку вращение было недостаточно быстрым.

Чтобы противодействовать толчку блока “Наука”, российская группа управления обстреляла двигателем еще один блок российской “Звезды”, потому что они не могли добраться до блока “Наука”. Когда они поняли, что этого недостаточно, они запустили ракеты по российскому космическому кораблю, который также был пришвартован.

Через 15 минут, когда Наука сожгла все двигатели, двигатели вышли из строя. Затем управление полетом стабилизировало Международную космическую станцию. «После того, как вы проделали эту заднюю губу полтора раза, она остановилась, а затем вернулась в противоположном направлении», – сказал Сковилл New York Times.

Через час все вернулось к норме, и астронавтам был предоставлен выходной для отдыха.

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