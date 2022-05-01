Космическое наследие России — это «тень самой себя» — и вторжение в Украину не помогло

«Я вижу землю! Она такая красивая!»
По словам Юрия Гагарина, новая эра для человечества: космическая эра.
12 апреля 1961 года 27-летний русский летчик Гагарин стал первым человеком, совершившим побег с земной орбиты и облетевшим нашу планету.
Эти слова стали сильным ударом по Соединенным Штатам, которые три года назад потерпели поражение от Советского Союза в попытке вывести на орбиту спутник.
Но Советский Союз еще не мог.
Когда Соединенные Штаты последовали за полетом Гагарина с двумя его собственными — Алан Шеперд стал первым американцем на подводной лодке 5 мая 1961 года, а Джон Гленн стал первым американцем, вышедшим на орбиту Земли в феврале следующего года, — Советы последовали за ним. Доминируйте в космической гонке, пока американцы не высадятся на Луне.
«Советская космическая программа была очень важна, — сказал Асиф Сиддики, профессор истории космоса Фордхэмского университета в Нью-Йорке. «В начале космической гонки они были первыми: первый спутник, первый человек в космосе, первая женщина в космосе, первая экспедиция на Луну, первый выход в открытый космос, то есть можно продолжать. Это бесконечно. .»
Сегодня российская космическая программа — это сплетни о самом себе. Его вторжение в Украину, вызвавшее угрозы и препятствия для Соединенных Штатов со стороны Дмитрия Рогозина, главы Российского космического агентства, могло оттолкнуть прошлых научных партнеров и сосредоточить его исследования на войне, превратив космическое наследие в учебники истории.
Военный фокус
рокозина Предупреждения пришли в виде твитов. После российского вторжения в Украину Россия приказала американцам использовать метлы для Международной космической станции (МКС) после того, как Россия прекратила продажу некоторых ракетных двигателей.
В ожидании возвращения астронавта НАСА Марка Ванде Хая домой в российской капсуле на космической станции Рогозин предложил России оставить его в затруднительном положении. (Космонавт благополучно вернулся 30 марта.)
Рогозин поделился странным видео, на котором российская часть станции покидает американскую, предлагая России отказаться от участия в космической станции вместе с 15 странами.
РИА Новости подконтрольно правительству России рианру В телеграмме ОсРоскосмос Туда астронавты приехали к Марку Ванде Хэю #МКСОтбыл, а затем отделился от российского участка МКС. ОгоРогозин МКС явно угрожает проекту. #НАСА #Украина pic.twitter.com/fj2coK1xR1
«Он очень чешется и пишет в Твиттере всякие сумасшедшие вещи», — сказал Сиддики. «Хороший менеджер будет держать рот на замке и что-то делать, потому что его цель сейчас: как [space] Выживет ли программа?»
«Хороший менеджер просто начал бы говорить, знаете ли, космос вне политики; мы пытаемся сохранить проект. Это тихие исследования, наука… но он этого не сделал».
В то время как Россия продолжает присутствовать на МКС вместе с другими странами, включая Канаду, космическая программа США, возглавляемая НАСА, является подтверждением освоения космоса. (Однако американцы полагались на российские ракеты «Союз» для запуска в космос в период между 2011 и 2020 годами, после того как НАСА потерпело крах в своей программе космических челноков.)
По словам Сиддики, тем временем Россия, похоже, отказывается от пилотируемых космических полетов и исследований в пользу военных приложений.
«Космос не является приоритетом, правительство Путина никогда не было приоритетом», — сказал космический историк. «Но поскольку они отдают приоритет космосу, они вкладывают деньги в военные поставки… противоспутниковые системы, все виды оружия и тому подобное».
И это не было хорошо принято.
15 ноября 2021 года Россия запустила ракету и уничтожила один из собственных спутников в рамках противоспутникового испытания. Падение оставило более 1500 наблюдаемых обломков, которые не только поставили под угрозу другие спутники, но и укрыли астронавтов на МКС, в том числе двух россиян, из опасения повредить станцию. Страны и агентства осудили этот акт.
Еще один наглядный пример безответственного поведения России в ходе разрушительных космических испытаний противоспутниковых ракет. Доступ и свобода использования домена являются ключом к нашему совместному образу жизни. Эта нежелательная демонстрация угрожает глобальной безопасности и безопасности. Тихое использование пространства. https://t.co/7tirJZQ8h5
Но Россия Не извинился. Теперь, после вторжения в Украину, страна изолирована как никогда.
Европейское космическое агентство (ЕКА) осуществило ряд миссий с Роскосмосом, в том числе три лунных посадочных модуля в рамках миссии «Луна». Но компания приостановила работу с Роскосмосом.
«Российская оккупация Украины и вытекающие из нее санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным осуществление ЕКА запланированного лунного сотрудничества», — говорится в заявлении агентства от 13 апреля.
Роскосмос также эвакуировал свой экипаж с космодрома в Герреро, Французская Гвиана, который считается европейским космодромом.
Эти недавние события изолировали Россию Космическая экономика сейчас растет.
Еще один «ключевой игрок»
Российская космическая программа столкнулась со многими проблемами после распада Советского Союза, но никогда не сталкивалась с ними с тех пор, как к власти пришел президент Владимир Путин.
«В последние годы у их космической программы был тяжелый спад. Экономические проблемы повлияли на космическую программу. Люди стареют», — сказал Крис Кейнер, историк космических путешествий и бывший председатель Королевского астрономического общества Канады. «Тогда санкции, ударившие по экономике России с момента ее первого полета на Украину в 2014 году, ударили и по российской космической программе».
Кругом проблемы с коррупцией Строительство нового ракетного порта В Сибири. Алексей Навальный, главный критик Путина, последовал за ним. Роскосмос критикует атаку затрат.
Аэрокосмическая компания, которая когда-то была лучшей космической компанией в мире, теперь сталкивается со многими проблемами.
«После 1991 года российская космическая программа стала тенью самой себя, — сказал Сиддики. Но он отметил, что «это по-прежнему ключевой игрок».
Теперь он видит себя союзником Китая.
После того, как Соединенные Штаты, Канада, Европа и многие другие страны подписали проект «Лунные ворота», космическая станция будет построена на орбите Луны, которая будет служить отправной точкой для Луны, а в конечном итоге — будем надеяться — Марса. работать с Китаем на лунном участке вместо того, чтобы строить на Южном полюсе Луны.
Китай также собирается запустить миссию по моделированию астероида в 2024 году. Использование некоторых русских инструментов.
Эти усилия, однако, подталкивались Китаем в погоне за партнерами, и никак иначе.
Сиддики говорит, что ухудшение космических отношений между Востоком и Западом совершенно непредсказуемо.
«На стене было написано, что эти отношения часто заканчиваются русскими», — сказал он. «Уже в 2010-х из-за наших целей и Путина, я думаю, с ними было очень трудно иметь дело. Так что я уже думаю, что до вторжения люди говорили об отделении от русских».
Однако его наследие играет значительную роль в современных исследованиях космоса, даже если оно исчезнет.
«Китай делает удивительные вещи и продвигает свой частный сектор, что, на мой взгляд, важно», — сказал Кейнер. «Россия может отставать на почве [and] К сожалению, большая часть вклада России в космос остается на долю таких историков космоса, как я».
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