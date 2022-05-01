Космическое наследие России — это «тень самой себя» — и вторжение в Украину не помогло

«Я вижу землю! Она такая красивая!»

По словам Юрия Гагарина, новая эра для человечества: космическая эра.

12 апреля 1961 года 27-летний русский летчик Гагарин стал первым человеком, совершившим побег с земной орбиты и облетевшим нашу планету.

Эти слова стали сильным ударом по Соединенным Штатам, которые три года назад потерпели поражение от Советского Союза в попытке вывести на орбиту спутник.

Но Советский Союз еще не мог.

Когда Соединенные Штаты последовали за полетом Гагарина с двумя его собственными — Алан Шеперд стал первым американцем на подводной лодке 5 мая 1961 года, а Джон Гленн стал первым американцем, вышедшим на орбиту Земли в феврале следующего года, — Советы последовали за ним. Доминируйте в космической гонке, пока американцы не высадятся на Луне.

«Советская космическая программа была очень важна, — сказал Асиф Сиддики, профессор истории космоса Фордхэмского университета в Нью-Йорке. «В начале космической гонки они были первыми: первый спутник, первый человек в космосе, первая женщина в космосе, первая экспедиция на Луну, первый выход в открытый космос, то есть можно продолжать. Это бесконечно. .»

12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос. (ЕСА)

Сегодня российская космическая программа — это сплетни о самом себе. Его вторжение в Украину, вызвавшее угрозы и препятствия для Соединенных Штатов со стороны Дмитрия Рогозина, главы Российского космического агентства, могло оттолкнуть прошлых научных партнеров и сосредоточить его исследования на войне, превратив космическое наследие в учебники истории.

Военный фокус

рокозина Предупреждения пришли в виде твитов . После российского вторжения в Украину Россия приказала американцам использовать метлы для Международной космической станции (МКС) после того, как Россия прекратила продажу некоторых ракетных двигателей.

В ожидании возвращения астронавта НАСА Марка Ванде Хая домой в российской капсуле на космической станции Рогозин предложил России оставить его в затруднительном положении. (Космонавт благополучно вернулся 30 марта.)

Рогозин поделился странным видео, на котором российская часть станции покидает американскую, предлагая России отказаться от участия в космической станции вместе с 15 странами.

РИА Новости подконтрольно правительству России рианру В телеграмме ОсРоскосмос Туда астронавты приехали к Марку Ванде Хэю #МКСОтбыл, а затем отделился от российского участка МКС. ОгоРогозин МКС явно угрожает проекту. #НАСА #Украина pic.twitter.com/fj2coK1xR1 —НАСАСмотреть

«Он очень чешется и пишет в Твиттере всякие сумасшедшие вещи», — сказал Сиддики. «Хороший менеджер будет держать рот на замке и что-то делать, потому что его цель сейчас: как [space] Выживет ли программа?»

«Хороший менеджер просто начал бы говорить, знаете ли, космос вне политики; мы пытаемся сохранить проект. Это тихие исследования, наука… но он этого не сделал».

В то время как Россия продолжает присутствовать на МКС вместе с другими странами, включая Канаду, космическая программа США, возглавляемая НАСА, является подтверждением освоения космоса. (Однако американцы полагались на российские ракеты «Союз» для запуска в космос в период между 2011 и 2020 годами, после того как НАСА потерпело крах в своей программе космических челноков.)

По словам Сиддики, тем временем Россия, похоже, отказывается от пилотируемых космических полетов и исследований в пользу военных приложений.

«Космос не является приоритетом, правительство Путина никогда не было приоритетом», — сказал космический историк. «Но поскольку они отдают приоритет космосу, они вкладывают деньги в военные поставки… противоспутниковые системы, все виды оружия и тому подобное».

И это не было хорошо принято.

15 ноября 2021 года Россия запустила ракету и уничтожила один из собственных спутников в рамках противоспутникового испытания. Падение оставило более 1500 наблюдаемых обломков, которые не только поставили под угрозу другие спутники, но и укрыли астронавтов на МКС, в том числе двух россиян, из опасения повредить станцию. Страны и агентства осудили этот акт.

Еще один наглядный пример безответственного поведения России в ходе разрушительных космических испытаний противоспутниковых ракет. Доступ и свобода использования домена являются ключом к нашему совместному образу жизни. Эта нежелательная демонстрация угрожает глобальной безопасности и безопасности. Тихое использование пространства. https://t.co/7tirJZQ8h5 —PSpaceForceCSO

Но Россия Не извинился . Теперь, после вторжения в Украину, страна изолирована как никогда.

Европейское космическое агентство (ЕКА) осуществило ряд миссий с Роскосмосом, в том числе три лунных посадочных модуля в рамках миссии «Луна». Но компания приостановила работу с Роскосмосом.

«Российская оккупация Украины и вытекающие из нее санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным осуществление ЕКА запланированного лунного сотрудничества», — говорится в заявлении агентства от 13 апреля.

Роскосмос также эвакуировал свой экипаж с космодрома в Герреро, Французская Гвиана, который считается европейским космодромом.

Эти недавние события изолировали Россию Космическая экономика сейчас растет .

Еще один «ключевой игрок»

Российская космическая программа столкнулась со многими проблемами после распада Советского Союза, но никогда не сталкивалась с ними с тех пор, как к власти пришел президент Владимир Путин.

«В последние годы у их космической программы был тяжелый спад. Экономические проблемы повлияли на космическую программу. Люди стареют», — сказал Крис Кейнер, историк космических путешествий и бывший председатель Королевского астрономического общества Канады. «Тогда санкции, ударившие по экономике России с момента ее первого полета на Украину в 2014 году, ударили и по российской космической программе».

Космический историк Крис Кейнер был замечен в Москве в 1984 году. (Представлено Крисом Кейнором)

Кругом проблемы с коррупцией Строительство нового ракетного порта В Сибири. Алексей Навальный, главный критик Путина, последовал за ним. Роскосмос критикует атаку затрат .

Аэрокосмическая компания, которая когда-то была лучшей космической компанией в мире, теперь сталкивается со многими проблемами.

«После 1991 года российская космическая программа стала тенью самой себя, — сказал Сиддики. Но он отметил, что «это по-прежнему ключевой игрок».

Теперь он видит себя союзником Китая.

После того, как Соединенные Штаты, Канада, Европа и многие другие страны подписали проект «Лунные ворота», космическая станция будет построена на орбите Луны, которая будет служить отправной точкой для Луны, а в конечном итоге — будем надеяться — Марса. работать с Китаем на лунном участке вместо того, чтобы строить на Южном полюсе Луны.

Китай также собирается запустить миссию по моделированию астероида в 2024 году. Использование некоторых русских инструментов .

Эти усилия, однако, подталкивались Китаем в погоне за партнерами, и никак иначе.

Сиддики говорит, что ухудшение космических отношений между Востоком и Западом совершенно непредсказуемо.

«На стене было написано, что эти отношения часто заканчиваются русскими», — сказал он. «Уже в 2010-х из-за наших целей и Путина, я думаю, с ними было очень трудно иметь дело. Так что я уже думаю, что до вторжения люди говорили об отделении от русских».

Однако его наследие играет значительную роль в современных исследованиях космоса, даже если оно исчезнет.

«Китай делает удивительные вещи и продвигает свой частный сектор, что, на мой взгляд, важно», — сказал Кейнер. «Россия может отставать на почве [and] К сожалению, большая часть вклада России в космос остается на долю таких историков космоса, как я».