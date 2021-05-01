Костин перейдет в «Блюз» во вторник | Сент-Луис Блюз







Улица. БАССЕЙН, Миннесота – После сообщения россиян о том, что Клем Костен хотел остаться в КХЛ, “синие” объявили в субботу, что 21-летний нападающий присоединится к команде в Сент-Луисе во вторник и будет переведен в команду младших такси.

Генеральный директор Дуг Армстронг сказал Post-Dispatch в субботу утром, что все еще неясно, как долго продлится карантин Костена, когда он прибудет в Соединенные Штаты.

Костин в этом сезоне был в аренде омскому «Авангарду» из Континентальной хоккейной лиги, выигравшему в среду Кубок Гагарина. Улучшение по ходу сезона: Костин сыграл в общей сложности 67 матчей в матчах регулярного чемпионата и плей-офф, забив 12 голов при 15 передачах и заработав 94-минутный штрафной удар. В целом это был плюс 11.

Что касается российского репортажа, агент Александр Черных сказал российскому сайту: Championat.com: «Какая дальнейшая судьба Клема Костена … Он хотел бы остаться в Авангарде».

Другой агент КХЛ Юрий Николаев добавил: «Вопрос решает Сент-Луис».

И это, похоже, было «определено», учитывая, что Костин имеет контракт с «Блюзом», и, по его словам, «синие» будут в городе во вторник.