Навальный сказал, что дело о диффамации в пятницу было попыткой подорвать эту поддержку внутри страны, настроив его против члена самого ценного сегмента российского общества: ветеранов Второй мировой войны. Навальный обвинил государство в использовании 94-летнего ветерана-воина Игната Артменко как «куклу на цепочке».

Ранее в этом месяце Навальный был приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за предполагаемое нарушение наблюдения, но его адвокат сказал, что ему не грозит дополнительное тюремное заключение за клевету. Хотя в настоящее время он наказывается лишением свободы сроком до двух лет, Навальный не будет приговорен к тюремному заключению, поскольку предполагаемое преступление было совершено до того, как в закон были внесены изменения, в соответствии с которыми оно является преступлением, наказуемым по закону. В случае признания его виновным ожидается штраф.

Еще до пятничных слушаний российские государственные СМИ использовали это дело для нападок на имидж Навального. Воскресное шоу ‘Вести ndilly’ Он описал Навального как нациста, добавив: «Плевать на победу, ее жертвы и их героизм стало, по сути, его стилем».

Дело о клевете включает в себя пропагандистскую видеозапись, транслировавшуюся в июне пресс-секретарю Кремля, Russia Today, в поддержку общенационального голосования по изменениям в конституции, которые позволят Путину оставаться у власти до 2036 года. Изменения были одобрены в июле.

В ролике поправки поддержали российские знаменитости и спортсмены. Навальный написал в Твиттере, что участниками были «предатели», «люди без совести» и «коррумпированные последователи». Среди них был Артеменко. Российская следственная комиссия заявила, что комментарии содержат «заведомо ложную информацию, оскорбляющую честь и достоинство» ветерана Великой Отечественной войны.

«С юридической точки зрения это абсолютная чепуха», – заявила ранее на этой неделе в эфире радиопрограммы «Эхо Москвы» Елена Лукьянова, профессор права в Высшей школе экономики в Москве. READ Министр спорта России и президент Международной федерации бокса провели совместные занятия бокса с олимпийскими чемпионами - спорт

«Навальный ни в чем не виноват перед ветераном, потому что он лично не оскорблял ветерана», – сказала она. Она добавила, что комментарии Навального касались групп людей, которые записывали видео в поддержку поправок к конституции, а не отдельных лиц.

Судебный процесс продолжился в пятницу после того, как был отложен на неделю. На заседании 5 февраля Артеменко, дававший показания по видеосвязи, сказал, что однажды он заболел, а судья Вера Акимова позже сообщила, что ему пришлось вызвать скорую помощь.

Артеменко не появился в пятницу, а вместо этого сделал письменное заявление, в котором обвинял Навального в «постоянных оскорблениях» его здоровья. Навальный назвал письмо «явным фальсификацией». Позже Навальный сказал Игорю Колесникову, внуку Артменко и свидетелю по делу, что хотел знать, как «он оказался на скользкой дорожке, чтобы выменять вашего деда».

Судья Акимова посоветовала Колесникову не отвечать.

Хотя Навальный заявил, что выдвинутые против него обвинения являются попыткой заставить его замолчать и запугать его сторонников, его неоднократные появления в суде – это было его пятым с момента возвращения в Россию менее месяца назад – дали ему возможность осудить Путина, а также высмеять его. российская судебная система. С Навальным также возбуждено отдельное дело о хищении, которое карается сроком до 10 лет.

Во время короткого перерыва в пятницу Навальный спросил у генерального прокурора Екатерины Фроловой, сколько у нее свидетелей, по сообщениям местных СМИ, в зале суда.

“Четыре. А ты?” Она ответила.

Он сказал: «Весь мир свидетелями вашей лжи».

Одновременно с этим последним делом против Навального Европейский союз обсуждал вопрос о введении санкций в отношении России за ее обращение с критиком Кремля. МИД России раскритиковал присутствие западных дипломатов на слушаниях по делу Навального. Пресс-секретарь Мария Захарова заявила, что это свидетельство попытки вмешательства в дела Москвы. READ Джесси Дигинс выигрывает первый титул в лыжной гонке в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в пятницу, что «мы готовы» выйти из Евросоюза, согласно выдержкам из интервью государственным СМИ, опубликованным на сайте министерства.