Кремль запретил западным журналистам посещать российский «Давос»

[1/2] Участники собираются у экрана, на котором президент России Владимир Путин выступает с речью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня 2022 года в Санкт-Петербурге, Россия. REUTERS/Антон Ваганов/Фото из архива

МОСКВА, 3 июня (Рейтер) — Журналистов из «недружественных стран» не допустят на Петербургский международный экономический форум, который президент Владимир Путин использовал для демонстрации российской экономики глобальным инвесторам, заявил в субботу Кремль.

Форум в Санкт-Петербурге, бывшей столице империи, построенной царем Петром Великим 300 лет назад, проводится с 1997 года и многими официальными лицами является ответом России на Всемирный экономический форум в Давосе.

Западных журналистов никогда не банили на форуме под таким предлогом.

«На этот раз фактически принято решение не разрешать ПМЭФ выпускать публикации из недружественных стран», — заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ссылаясь на итоги форума.

«Интерес к ПМЭФ всегда велик, и все остальные журналисты будут работать на площадке», — сказал Песков. «Недружественные страны» — так Москва называет тех, кто допустил войну в Украине.

В пятницу организаторы форума сообщили московскому бюро Reuters, что аккредитация его журналистов была отозвана после того, как в четверг они получили соответствующее обязательство.

Агентство Reuters запросило письменное объяснение, но пока не предоставило его.

Когда в 2000-х в России был бум, на форум стекались крупные западные инвесторы и инвестиционные банкиры, ищущие кусочек взрывного роста первого десятилетия путинского правления.

Однако в последние годы на смену западным инвесторам пришли китайские и арабские инвесторы. В прошлом году министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман провел переговоры с вице-премьером России Александром Новаком.

Путин, бывший шпион КГБ из Санкт-Петербурга, сказал, что Россия подвергается воздействию Китая и азиатских держав, поскольку Запад развязал то, что он назвал экономической и гибридной войной против России, направленной на расчленение страны.

В 2021 году Путин сказал делегатам форума: «Такие важные мероприятия и форумы действительно объединяют и сближают людей из разных стран».

«Россия будет максимально содействовать этим встречам, поможет обменяться опытом и продемонстрировать удивительные достижения в науке и технике», — сказал Путин.

В этом году форум пройдет 14-17 июня.

Репортаж Гая Фальконбриджа. Редактирование Кристины Финчер и Ангуса МакСвана.

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