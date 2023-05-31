Крупнейший в России поставщик нефти обеспечивает защиту Индии после ухода западных сертификационных компаний

НЬЮ-ДЕЛИ/ЛОНДОН (Рейтер) — Индийское агентство вмешалось, чтобы обеспечить сертификацию безопасности большей части флота компании Gatic Ship Management, основного перевозчика российской нефти в Индию, следуя Регистру Ллойда и Бюро судоходства США (ABS). Записи показывают, что он отозвал классификацию многих своих кораблей.

Согласно данным оффшорной платформы Lloyd’s List Intelligence, базирующаяся в Мумбаи компания Gatik, которая в этом году стала важным игроком в сфере транспортировки российской нефти, также сменила флаг как минимум у четырех своих судов в Монголию.

Это произошло после того, как 36 флотилий, управляемых Gatec, были зарегистрированы Международным реестром судов Сент-Китс и Невис.

Однако данные Индийского регистра судоходства (IRClass) показали, что шесть судов вернули свои флаги в Монголию.

Другие корабли Gatik недавно были переименованы в Габон.

Классификационные общества, такие как лондонский Lloyd’s Register (LR), ABS и IRClass, предоставляют услуги, включая проверку мореходных качеств, сертификаты, необходимые для обеспечения страховки и входа в порт.

IRClass, признанный во всем мире, не ответил на запросы о комментариях.

Судоходные данные показывают, что когда западные санкции ужесточились в отношении торговли Москвой энергоносителями, компания Gatek неожиданно вмешалась с флотом из более чем 40 танкеров.

Индия, которая не признает санкции, быстро стала крупнейшим покупателем российской морской нефти после вторжения Москвы в Украину в феврале прошлого года.

Смена флага и смена регистра судов подчеркивают ужесточение контроля западных поставщиков услуг над поставками российской нефти, а также ограниченность этих усилий, учитывая легкость, с которой судовладельцы и операторы могут найти новую документацию для продолжения плавания.

В то время как страны, не входящие в ЕС, могут импортировать российскую нефть морским путем, западным судовладельцам и страховщикам запрещено обрабатывать такие поставки, если только они не продаются по цене 60 долларов за баррель или ниже.

«Как американская компания, ABS строго следует букве и духу санкций США и других применимых санкций. Мы организуем передачу всех судов некласса, ранее эксплуатировавшегося GATECH», — сказал Рейтер представитель компании.

Представитель добавил, что 13 судов были исключены из сертификации ABS.

Гатич не ответил на запросы о комментариях.

Данные IRClass показали, что около тридцати судов Gatik были сертифицированы IRClass с середины марта.

Данные IRClass также показали, что большинством этих судов управляют индийские компании, включая Gaurik Ship Management, Geras Ship Management, Caishan Ship Management, Galena Ship Management, Zidan Ship Management и Plutos Ship Management.

На веб-сайте Министерства корпоративных дел Индии не удалось найти никаких подробностей о компаниях, и компании не ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.

Однако, согласно базе данных судоходства Equasis, компании занимаются вопросами безопасности и защиты окружающей среды для судов, а Gatik занимается бизнес-операциями.

Регистр Ллойда заявил, что отзовет сертификацию 22 судов Gatik к 3 июня, сообщает Reuters.

Страховая компания American Club ранее сообщила агентству Reuters, что больше не будет страховать суда Gatic, а российская страховая компания «Ингострах» заявила, что больше не будет работать с Gatec.

Индийский орган по сертификации судов является одним из 11 членов Международной ассоциации классификационных обществ, в которую также входят ABS и LR, на долю которых приходится более 90% мирового тоннажа грузов.

(Отчетность Нидхи Вермы и Джонатана Саула); Под редакцией Тони Манро и Шрираджа Калувеллы

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